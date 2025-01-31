Депутат Лантратова: ветеранам СВО нужно компенсировать часть затрат на связь

В Вологодской области с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя. На этом фоне местные власти решили усилить борьбу с самогонщиками, сообщили изданию «Подъем» в правительстве региона.

Вологодские власти намерены отслеживать нарушения и больше рассказывать населению о вреде спиртных напитков. В региональном правительстве обратили внимание на то, что люди в целом поддерживают введение новых запретов, а некоторые даже вносят собственные предложения, которые чиновники тщательно изучают.

В первый день весны в Вологодской области начнет действовать закон, позволяющий продавать алкоголь в будние дни только с 12:00 до 14:00. В выходные график продажи останется прежним.

В преддверии введения ограничений в Вологде закрылись несколько алкомаркетов. Более того, в городе зафиксировали скачок спроса на самогонные аппараты.