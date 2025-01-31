Депутат Лантратова: ветеранам СВО нужно компенсировать часть затрат на связь
Ветеранам боевых действий необходимо компенсировать часть затрат на мобильную связь и интернет. С таким предложением выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Она направила свое обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, передает RT.
Парламентарий отметила, что средства связи имеют особую значимость для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции и получения ими медицинских услуг реабилитации.
«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», - заявила Лантратова.
Она добавила, что подобные меры укрепят связь ветеранов с семьями, государством и общественными организациями.