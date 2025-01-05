05 января 2025, 14:30

Депутат Харламов оправдался за сравнение россиян с опарышами

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Председатель думы Дальнегорска Никита Харламов прокомментировал скандал, который разразился в Приморском крае. От имени депутата в соцсети опубликовали комментарий с оскорблениями россиян. В беседе с РИА «Новости» парламентарий заявил, что не имеет к этому отношения.

«Абсолютно нет», - сказал Харламов, отвечая на вопрос о том, писал ли он оскорбительный комментарий.

Нашумевшее сообщение появилось в местном Telegram-канале 2 января. В паблике обсуждали проблему мусорного коллапса и задавались вопросом, нужна ли городу мэрия в нынешнем составе. В ответе на это якобы от имени депутата опубликовали ролик, в котором опарышей перемешивали лопатой.

«При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания. В общий доступ в интернет также попала и моя личная переписка», - пояснил Харламов.

Ранее сахалинский депутат Булатов завел канал с неприличными видео. Местные жители подали на него жалобу в КПРФ.

Интернет Скандалы Соцсети Депутаты
05 января 2025, 11:56
Полицейские с 5 февраля начнут выдворять мигрантов из России
РИА «Новости»
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Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным.

Должностные лица МВД России смогут выдворять мигрантов за пределы страны с 5 февраля 2025 года. В этот день в силу вступит соответствующий закон , подписанный президентом Владимиром Путиным.

На сегодняшний день высылать иностранцев, незаконно пребывающих на территории страны, имеют право только судьи и пограничники. Через месяц такие полномочия получат полицейские.

Право принимать решения о депортации смогут главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их заместители, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Начальники линейных отделов полиции на транспорте и их заместители смогут выдворять мигрантов в отдельных случаях, если речь будет идти о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России.

Ранее стало известно, что российская полиция с 5 марта получит право свободно входить в дома мигрантов , попавших под депортацию.

Мигранты Законы Россия Полиция
05 января 2025, 11:33
Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России
РИА «Новости»
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Заработные платы у мигрантов в 2025 году превысят 300 тысяч рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ Минтруда.

Судя по тексту «Перечня для привлечения иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы на 2025 году», высококвалифицированные мигранты смогут в месяц получать 380 тысяч рублей, именно такую зарплату выплатят председателю правления.

У менеджеров крупных компаний заработная плата достигнет 275 тысяч рублей, у спортсменов-инструкторов - 250 тысяч рублей. Зарплаты директора департамента, бланшировщика или мастера-брынзодела составят 230 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в России будут получать мигранты, работающие пекарями и поварами - 20 тысяч рублей, массажистами - 23 тысячи рублей и конструкторами одежды - 25 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мигрантов обязали с 30 июня сдавать биометрию на въезде в Россию.

Мигранты Россия Зарплаты
05 января 2025, 11:11
Режим СЭЗ распространили на ряд территорий в белгородском приграничье
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Правительство России распространило режим свободной экономической зоны на ряд территорий в Белгородской области для поддержки местных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве отметили, что это решение позволит работающим там предприятиям стать резидентами СЭЗ и получить ряд преференций. В их числе - режим свободной таможенной зоны, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, нулевая ставка на прибыль, полученную в рамках инвестпроекта, а также пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Свободную экономическую зону создали в 2023 году на территории новых регионов, ее участниками уже стали 268 компаний. Специально для резидентов СЭЗ разработали программу льготного кредитования.

Самые распространенные виды деятельности предприятий-резидентов - добыча полезных ископаемых, строительство и промышленность.

Россия
05 января 2025, 01:57
Святочные гадания. Девушкам рассказали о самых простых способах узнать судьбу
РИА «Новости»
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Святки продлятся с 6 по 19 января. Девушки получат шанс в течение двух недель узнать свою судьбу. Блогер Фируза Саиджонова рассказала Пятому каналу о популярных святочных гаданиях.

Гадание с кольцом, хлебом и монетой нужно провести в рождественскую ночь. Девушке следует сесть за стол, завязать глаза и выбрать чашку с одним из трех предметов. Хлеб, по словам блогера, сулит достаток, монета - богатство, кольцо - скорое замужество.

Воском можно гадать не только на любовь. Саиджонова отметила, что нужно четко сформулировать вопрос и вылить расплавленный в металлической чашке воск в миску с водой. Понять значение получившихся фигурок способна только сама гадающая.

Для обряда с нитками потребуются несколько человек. Нужно раздать несколько отрезков одинаковой длины и поджечь. У кого быстрее догорит, та первой выйдет замуж.

Избранника можно увидеть во сне, если расчесать волосы, проговорить «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня» и положить гребень под подушку. Если зажечь свечу, подойти с ней к зеркалу и произнести «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный», жених покажется в отражении.

Кроме того, можно погадать на соленой рыбе. Для этого нужно поесть ее на ночь и со словами «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня» лечь в постель. Для того, чтобы приснился возлюбленный, Саиджонова посоветовала вечером ни с кем не разговаривать.

Блогер предложила один современный способ гадания - с использованием телефона. Нужно набрать любой номер, позвонить и спросить имя ответившего. Трубку возьмет тезка жениха или соперницы. Если ответит ребенок, то гадающая скоро обзаведется семьей с детьми.

Узнать будущее в более широком смысле можно из предсказаний. Глава Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен предупредил, что 2025 год принесет новые возможности , а «бразильский Нострадамус» Атос Саломе - технологический прорыв.

Астрология

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