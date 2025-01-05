Депутат Харламов оправдался за сравнение россиян с опарышами

«Абсолютно нет», - сказал Харламов, отвечая на вопрос о том, писал ли он оскорбительный комментарий.

Нашумевшее сообщение появилось в местном Telegram-канале 2 января. В паблике обсуждали проблему мусорного коллапса и задавались вопросом, нужна ли городу мэрия в нынешнем составе. В ответе на это якобы от имени депутата опубликовали ролик, в котором опарышей перемешивали лопатой.

«При помощи вредоносной ссылки взломали мой личный аккаунт, с которого от моего имени пошла массовая рассылка оскорбительного содержания. В общий доступ в интернет также попала и моя личная переписка», - пояснил Харламов.

Ранее сахалинский депутат Булатов завел канал с неприличными видео. Местные жители подали на него жалобу в КПРФ.