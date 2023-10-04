Депутат Госдумы раскритиковал Волочкову за шпагат у советского истребителя

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Он раскритиковал поведение балерины, которая закинула ногу на советский военный истребитель Ла-5. Журавлев добавил, что артистку интересовали только фотографии с ней, а не история страны.

«Известны случаи, когда танки с постаментов в Донбассе заводились и использовались по назначению. И ведь самолет тоже может быть действующим, в отличие от полузабытой балерины, которая всеми способами старается напомнить о себе», - указал депутат.

По его мнению, Волочкова имеет «весьма приблизительное представление» о событиях Великой Отечественной войны.

Прима в беседе с «360» прокомментировала ситуацию и заявила , что «люди сошли с ума». Она назвала «художественным вымыслом» снимок у макета самолета и добавила, что является патриоткой. Волочкова напомнила, как прославляла Россию на мировых сценах и бесплатно приглашала зрителей на выступления.

Ранее в «Мосфильме», в музее которого балерина сделала скандальную фотографию, отреагировали на ситуацию. Представители киноконцерна заявили, что самолет был памятником, посвященным летчикам Великой Отечественной войны, сообщил RT.