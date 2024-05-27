27 мая 2024, 01:33

Депутат Госдумы посоветовал садоводам выкопать запрещенные цветы

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Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал садоводам выкопать запрещенные растения, если они оказались на участке. Его слова привело РИА «Новости».

Чаплин напомнил, что выращивание некоторых растений на участке запрещено и грозит садоводам-любителям уголовной ответственностью. Если же запрещенные растения появились случайно и в небольшом количестве, наказания не будет.

«Если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать», - добавил Чаплин.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за выращивание популярного у дачников растения - ипомеи трехцветной. Цветок содержит запрещенное вещество эргин. Адвокат Елена Кудерко пояснила, что строгость наказания зависит от количества кустов на участке. За 10-11 растений грозит до двух лет лишения свободы. А за 100 и более можно получить до восьми лет заключения.

Законы Депутаты Цветы
26 мая 2024, 15:24
Мантуров объяснил, чему научилась Россия после ухода западных компаний
РИА «Новости»
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Россия уже получила хороший урок после ухода западных компаний с отечественного рынка и не допустит повторения ситуации, аналогичной с Airbus и Boeing. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Вы знаете, я спущусь на землю с неба. Приведу пример насчет автомобильной промышленности. Демарш зарубежных производителей показал, что можно уехать за один день. Мы получили хороший урок, такого точно больше не допустим, повторения не будет», - заявил он в ответ на вопрос о действиях страны, если американские авиакомпании вновь попросятся в Россию.

Мантуров добавил, что обслуживание самолетов Airbus и Boeing выполняется в предназначенный сроки и в соответствии с имеющимися требованиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал западные санкции источником проблем и возможностями для развития России.

Санкции Самолеты Россия Boeing
26 мая 2024, 10:34
Отметившие 80-летний юбилей россияне получат двойную пенсию в июне
РИА «Новости»
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В июне части россиян начислят повышенную пенсию. Ее получат те, кто в мае отметил 80-летний юбилей, сообщила «Парламентская газета».

В статье уточнили, что размер доплаты составит 100% от фиксированной части пенсии. В 2024 году сумма достигла 8134 рублей и 88 копеек. Таким образом, выплата будет равняться 16 269 рублям.

Прибавку назначат с даты рождения, но поступят деньги только со следующего месяца. Подавать какие-либо дополнительные заявления не нужно - процесс автоматизировали.

Надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости. Ее не распространят на тех, кому выплачивают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца. Не стоит рассчитывать на повышенные выплаты и инвалидам первой группы после 80 лет.

Подмосковных пенсионеров предупредили об участившихся случаях мошенничества : злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и говорят, что якобы выявили неучтенный стаж. Своим жертвам они предлагают оформить заявление на увеличение пенсии и просят продиктовать полученный в СМС-сообщении код, получая таким образом доступ к аккаунту госуслуг или мобильному банку.

Пенсия Выплаты в России Россия Деньги
26 мая 2024, 04:57
Россиянам рассказали, у кого могут изъять земельный участок
РИА «Новости»
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Россияне могут лишиться земельного участка, если своевременно не зарегистрируют его в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат объяснил, что органы местного самоуправления выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, внесенных в госреестр. При этом внесение в него таких сведений не означает, что право зарегистрировано.

«Если проведенные органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости», - пояснил он.

Гаврилов добавил, что участком можно распоряжаться только при его регистрации в ЕГРН. При этом информация об объекте должна отражаться на портале госуслуг и в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил расширить действие льготной программ доступного арендного жилья езе и на регионы в Арктической зоне , чтобы сократить отток населения и привлечь специалистов.

Госдума РФ Россия Недвижимость
25 мая 2024, 21:35
Организатора БСМ-вечеринок Екатеринбурга обвинили в оскорблении чувств верующих
РИА «Новости»
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Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru, задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

По словам Словиковского, богохульство силовики разглядели на трех фотографиях, которые скачали из закрытого Telegram-чата, где публиковались анонсы предстоящих вечеринок.

По словам собеседника журналистов, стилизованный венок на голове девушки следователи приняли за терновый венец Христа, а металлические швеллеры в виде буквы «Х» за православный крест.

«Эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ - это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать?», - рассказал Словиковский.

Мужчина добавил что после предварительной беседы следователь его отпустил, но попросил прийти на допрос 27 мая. Обвиняемый пообещал, что пойдет туда с адвокатом.

В конце прошлого года сотрудники Росгвардии сорвали вечеринку в екатеринбургском клубе Fame. Силовиков сопровождал бывший депутат Законодательного собрания области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Он заявил, что в ходе проверки обнаружили н емаркированный алкоголь и табачную продукцию.

Уральские силовики разогнали секретную БДСМ-вечеринку в поселке Белоярское под Екатеринбургом. В ходе рейда они задержали организатора мероприятия Станислава Словиковского, которого продержали в отделе несколько часов. В беседе с Ura.ru , задержанный рассказал, что против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Уголовное дело Россия Екатеринбург

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