Депутат ГД выступил против детских карт Сбера с радужным единорогом из-за «символики ЛГБТ»

Около 40% из общего количества льготных кредитов получили малые и средние предприятия в отраслях экономики предложения в 2023 году. В рамках профильного нацпроекта удалось привлечь 528 миллиардов рублей. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

По его словам, в портфеле льготных кредитов, займы компаниям из отраслей экономики предложения составляют 38,5% - это IT-компании, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес. Он отметил, что предприятия из отраслей экономики предложения увеличивают рост экономики и дают наибольший мультипликативный эффект.

Каждый третий рубль получают предприятия МСП из приоритетных отраслей и по банковским программам, уточнила заместитель министра Татьяна Илюшникова. По данным Банка России, в прошлом году 3,4 триллиона рублей получили компании из отраслей экономики предложения эта доля составила более 27%.

«Мы исключили из числа получателей поддержки предприятия, которые соответствуют критериям, но аффилированные с крупным бизнесом или имеющие несоразмерные для малого бизнеса масштабы деятельности», - сказала Татьяна Илюшникова.

Для малых и средних предприятий действует множество финансовых инструментов поддержки: льготные программы кредитования, микрозаймы, поручительства, гранты, субсидии и многое другое.

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