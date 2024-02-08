08 февраля 2024, 12:23

Депутат ГД предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах

РИА «Новости»
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Взрывы бытового газа стали чаще происходить не в многоквартирных домах, а в частных. На это обратил внимание депутат Госдумы Сергей Колунов. Он рассказал «360», что выход только один — ставить в каждом жилом здании газовые датчики.

«Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан. Вчера очередной взрыв произошел в Ингушетии », - заявил депутат.

Новые взрывы подталкивают к тому, что в каждом частном доме должен быть датчик утечки газа. Это касается и уже построенных домов, и строящихся, и планируемых к строительству.

«Необходимо проработать изменения в нормативные правовые акты, которые урегулируют эту сферу и обяжут собственников или подрядчиков к установке. Что касается новых домов - нужно, чтобы места под датчики были обозначены еще при проектировании», - добавил он.

Человек или компания, которые планируют строительство дома, должны будут предоставить схему установки подобных датчиков. Как подчеркнул Колунов, без нее проект одобрен не будет.

«Конечно, важно предусмотреть возможность установки датчиков-анализаторов газа за счет государства для отдельных категорий граждан. В случае, если человек признан малоимущим, и когда мы говорим о пожилых людях, многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий, такая возможность, на мой взгляд, должна быть. Но вопрос дискуссионный», - заключил Колунов.

Ранее газ взорвался в частном доме села Яндаре в Ингушетии. В здании выбило стекла и двери, два человека пострадали. В тяжелом состоянии их доставили в отделении реанимации.

Ингушетия Газ Семья Строительство Взрывы Депутаты
08 февраля 2024, 12:36
Молодые исследователи и разработчики получили премии от правительства Москвы
РИА «Новости»
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Ко Дню российской науки молодые исследователи и разработчики получили премии Правительства Москвы. Всего вручили 50 премий, каждая из которых составляла два миллиона рублей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в этом году установили рекорд по количеству заявок на участие в конкурсе - 1292. В число награжденных за 2023 год вошли 76 исследователей, чьи прикладные проекты и работы уже начали применять на практике.

Благодаря премии более семи тысяч ученых смогли привлечь внимание к своим проектам и выиграть гранты на общую сумму свыше 686 миллионов рублей.

«Исторически Москва - альма-матер многих научных открытий и изобретений, которые потом транслируются на всю страну и даже мир. Все чаще двигателями науки и прорывных технологий становятся именно молодые таланты», - отметила Ракова.

Премию Правительства Москвы молодым ученым начали вручать в 2013 году. Награды присуждают ежегодно за значимые достижения в области научных исследований. Кандидатами на получение премии могут стать московские ученые до 35 лет и доктора наук до 40 лет. В 2019 году по инициативе мэра Сергея Собянина сумму премии увеличили с полутора до двух миллионов рублей.

Ранее сотрудники авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили награды ко Дню российской науки. Специалисты предприятия разработали более 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения.

Награды Ученые Наука Правительство Москвы Анастасия Ракова Москва
08 февраля 2024, 12:33
Более 9 тысяч подписей в поддержку Надеждина признали недействительными
РИА «Новости»
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Центризбирком признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦИК.

«Недействительными были признаны 9147 подписей», -уточнили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, Надеждин предоставил 104 734 подписи. Согласно закону, для регистрации кандидата должно быть не более 5% брака среди списков, собранных в поддержку политика. Сам Надеждин заверил, что собрал гораздо больше подписей, чем принес в Центральную избирательную комиссию.

Он призвал главу комиссии Эллу Памфилову перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на президентские выборы на 10 февраля. Время потребовалось политику для изучения всех претензий и подготовки возражения.

Прием подписей завершился 31 января.

Также ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку кандидата в президенты России Сергея Малинковича.

В четверг, 8 февраля, состоялось заседание Центризбиркома , которое перенесли с 7 февраля.

ЦИК РФ Россия Выборы президента — 2024
08 февраля 2024, 11:57
Народный фронт запустил специальный сбор «Защитникам русских городов»
Народный фронт
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Народный фронт 7 февраля начал специальный сбор «Защитникам русских городов» под девизом «Все для Победы!». Акция пройдет в преддверии 23 Февраля. Цель — закупить к празднику вещи бойцам, которые каждый день делают все возможное для отбрасывания противника из русских городов и прекращения обстрелов мирных кварталов.

На собранные деньги закупят детекторы дронов, квадрокоптеры, рации, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизионные прицелы, бронежилеты и каски, генераторы, а также аптечки, спальные мешки и теплую экипировку. Кроме того, волонтеры передадут военнослужащим внедорожники из большой партии машин, приобретенных Минпромторгом России по поручению президента Владимира Путина.

Подробнее узнать о проекте и помочь бойцам на передовой можно на сайте «Все для Победы!».

Ранее гумпомощь для участников спецоперации и мирных жителей отправили из Солнечногорска.

В сборе участвовали организация «Серебро Солнечногорья» и Совет ветеранов округа.

Народный фронт 7 февраля начал специальный сбор «Защитникам русских городов» под девизом «Все для Победы!». Акция пройдет в преддверии 23 Февраля. Цель - закупить к празднику вещи бойцам, которые каждый день делают все возможное для отбрасывания противника из русских городов и прекращения обстрелов мирных кварталов.

Праздники Волонтеры Россия 23 февраля
08 февраля 2024, 10:32
Определили самую пьющую страну Европы
Unsplash
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В Европе составили рейтинг самых пьющих стран. Первое место заняла Латвия, потеснив Литву, сообщил Euronews.

Рейтинг составили на основе исследований Организации экономического сотрудничества и развития, Евростата и ВОЗ за 2020 год. Латвия заняла первое место. Каждый житель этой страны старше 15 лет выпивал 12,1 литра алкоголя в год. Литва с 11,4 литра опустилась на третье место и потеряла титул самой пьющей страны Европы.

С 2010 года употребление алкоголя сократилось в Эстонии, Ирландии, Испании, Франции, Сербии, Германии, Нидерландах, Дании и других странах. Выпивать больше стали жители Болгарии, Румынии, Мальты, Польши, Италии, Норвегии и Исландии.

Больше остальных потратили на алкоголь жители Эстонии. По подсчетам аналитиков, 5,2% доходов страны поступили от продажи спиртного. В России в 2024 году спрогнозировали рост цен на виски и ром. Подорожание объяснили повышением акциза и изменением курса валют.

Латвия Опросы Алкоголь Рейтинги Европа

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