Депутат Чаплин анонсировал индексации пенсий в 2026 и 2027 годах

По его словам, в 2027 году пенсии поднимут зимой и весной.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», - рассказал парламентарий.

Ранее Социальный фонда сообщил об увеличении пособий по беременности и родам. В 2025 году минимальная сумма выплаты составит за 140 дней составит 103 285 рублей, а максимальная - 794 355 рублей. Размер пособий зависит от МРОТ, а в этом году его установили на уровне 22 440 рублей в месяц.

Если декретный отпуск женщины продлится 156 дней, то минимальная сумма пособия составит 115 089 рублей, а максимальная - 885 139 рублей. При этом самый длительный декрет - 194 дня. За этот срок женщина может получить от 143 123 рублей до одного миллиона 100 750 рублей.