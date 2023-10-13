Депутат Бессараб раскритиковала инициативу о надбавках к пенсиям

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«У нас солидарная пенсионная система, которая заключается в том, что те, кто работают сегодня, платят пенсию пенсионерам, которые не работают», - уточнила депутат.

Она подчеркнула, что обеспечение подобных выплат является основной задачей пенсионной системы России. Учитывая индексацию, размер пенсии для неработающих пенсионеров в предстоящем году составит 23 340 рублей.

«Мы планировали к 2024 году достигнуть двадцати тысяч. У нас на 7,5% пройдет индексация», - указала Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что иные предложения по «надбавкам» не имеют ничего общего с концепцией пенсионной системы страны, так как не вписываются в распределение пенсионных накоплений.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что пенсионные выплаты в 2025 году планируют проиндексировать два раза - 1 февраля и 1 августа.