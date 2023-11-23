«Денег нет – не езди, ходи пешком». Недовольным ростом цен екатеринбуржцам дали советы
В Екатеринбурге призвали поднять тариф на проезд в общественном транспорте. С таким предложением выступил председатель комиссии по городскому хозяйству городской думы Александр Колесников, сообщил «ФедералПресс». Тем жителям, которым такие решения, не нравятся, он посоветовал ходить пешком.
По словам депутата, тем, кому не нравится рост стоимости проезда, можно просто не пользоваться им, отметило издание.
«Не нравится, денег нет - не езди, ходи пешком. По-другому транспортная отрасль не выживет», - указал он.
Полученные за счет повышения цен на проезд деньги Колесников предложил направлять для увеличения зарплат водителей. Так, по его мнению, можно справиться с дефицитом кадров.
Первый вице-спикер Михаил Матвеев на том же заседании выступил с критикой в адрес «Гортранса». По его оценке, слияние автобусного предприятия с трамвайно-троллейбусным управлением не дало нужных результатов и не привело к ожидавшейся оптимизации.
Матвеев также обратил внимание на жалобы на задержку трамваев и автобусов, идущих через центр Екатеринбурга, и потребовал бороться с дефицитом водителей.
«Если весь корень зла в зарплате - давайте пойдем на то, чтобы увеличить заработную плату, чтобы на муниципальных маршрутах у нас не было этой проблемы», - подчеркнул он.