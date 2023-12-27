День ветеранов боевых действий предложили учредить в России

Памятную дату предложили отмечать 1 июля. В этот день ее уже празднуют в ряде регионов России по инициативе общественных объединений и населения.

«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах», - подчеркнули в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указали, что официальное установление памятной даты не только станет выражением общественного признания и глубокого уважения всех россиян к ветеранам боевых действий, но и послужит их объединению. Предполагается также, что новый праздник будет значимым элементом гражданского и патриотического воспитания.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что ветераны боевых действий начнут получать электронные удостоверения в 2024 году.