День с собаками-проводниками пройдет в Москве 15 октября

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Посетители смогут лично посмотреть, как четвероногие друзья помогают ориентироваться незрячим и слабовидящим людям. Кроме того, пройдет мастер-класс, где желающим покажут, как правильно вести себя с собаками-поводырями.

Специально для гостей будет работать тематическая зона для фотографий. Собравшимся представят показательные выступления хвостатых помощников.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что специально по поручению Сергея Собянина поездки в общественном транспорте делают комфортнее и безопаснее для всех пассажиров.

«С 2014 года мы помогаем Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в тренировке животных для сопровождения слабовидящих пассажиров. За время существования проекта обучение под контролем сотрудников ЦОМП прошли 330 собак, еще 20 животных подготовят до конца года», - подчеркнул Ликсутов.

Посещение запланированного мероприятия абсолютно бесплатное. Прийти может любой желающий без предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что завод по производству кормов в Подмосковье протестировал продукцию на животных-дегустаторах.