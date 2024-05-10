День Победы в разных концах света. Как почтили память советских солдат в России и мире

Зрителями трансляции парада Победы на Красной площади неожиданно оказались зрители кабельных каналов Одесской области Украины и пользователи телеканалов сети Balticom в Латвии. Предварительной причиной назвали хакерскую атаку.

В этом году День Победы в Москве прошел под снегопадом. Но по настоящему низкая температура и холодный ветер наблюдались в Нарьян-Маре. Однако это не остановило сотрудников МЧС провести парад, хоть и не такой многочисленный, как в других российских городах.

Завершился праздник традиционным салютом. Но увидели его не все.

В Крыму и Севастополе из-за действующего там «желтого» режиме террористической опасности от проведения залпов отказались.

В Москве и других городах-героях жители увидели яркие огни в небе.

В механизированной колонне на параде перед горожанами проехала военная техника, которую выпускали на местных заводах. Среди них были ГАЗ-67Б, также известный как машина Победы, бронетранспортер ГАЗ-40, знаменитые машины ГАЗ АА «полуторка» и ГАЗ ММ. Они уступили место современной технике: машинам спецназначения «Тигр», ГАЗ-233 115, бронемашинам спецназначения «Спартак» и другим.

Еще одной странностью оказалась изменение в речи ведущего парад диктора, чей текст не менялся последние 10 лет. Но на этот раз над площадью прозвучали упоминания о ядерном оружии.

Главный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади Москвы в 10:00.

По брусчатке мимо Кремля прошли стройные колонны военнослужащих, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских училищ, участники «Юнармии», казаки и сводный военный оркестр - всего девять тысяч человек. Кроме них, по главной площади страны проехали 75 единиц военной техники. Первым на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34.

Не обошлось без потери обуви и в Екатеринбурге. Марширующая в строю студентка Уральского юридического института МВД потеряла туфлю, но на помощь пришли подруги, которые быстры передали обувь владелице и она, не сбивая шаг, надела ее обратно.

День Победы в Германии отметили сразу несколькими мероприятиями. В столице страны прошла акция «Бессмертный полк». Ее инициаторами стали организации соотечественников, а также другие общественные объединения. На акцию участники принесли портреты своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

На параде Победы в Томске власти города некрасиво поступили с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко. По его просьбе помощница отошла за водой, но обратно на трибуну ее не пустили.

В беседе с 360.ru ветеран заявил, что девушку прогнал заместитель мэра города, так как это портило картинку для телевидения. В результате Бондаренко стало плохо и его забрали с парада на скорой.

Еще одной страной, где собралось большое количество участников, стала Сербия. Более тысячи человек прошли по Белграду в рамках «Бессмертного полка». Часть участников принесла портреты родственников - фронтовиков.

Но такая потеря во время парада произошла не только в Москве. В Нижнем Новгороде на площади Минина одна из маршировавших девушек оставила на асфальте туфлю , а военный потерял фуражку.

Парад не обошелся и без небольшого курьеза. Один из участников шествия потерял ботинок. Но, чтобы не сбивать строй, не остановился и продолжил маршировать. Следующим колоннам через лежащую на брусчатке обувь пришлось перешагивать.

За парадом Победы внимательно смотрел президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями. Самое необычное сопровождение оказалось у белорусского лидера Александра Лукашенко, который прилетел в Москву со своим шпицем по кличке Умка. Питомца президент Белоруссии взял с собой на Красную площадь.

День Победы в России Официальный перенос Дня Победы на Украине не остановил киевлян от того, чтобы принести цветы к Вечному огню в парке Славы. Но местные полицейские дали пройти не всем. Принесшую в парк букет пенсионерку задержали из-за советской символики, которую запретили в стране.

Одна из самых крупных акций прошла в Гагаузии. Глава молдавской автономии Евгения Гуцул сообщила, что в торжественном шествии на День Победы приняли участие более пяти тысяч человек.

«В память о подвиге наших дедов и прадедов, защитивших мир от фашизма, мы растянули георгиевскую и красную ленты и возложили цветы к Мемориалу воинской славы», - написала она.





День Победы в Европе и не только Полностью противоположная ситуация наблюдалась в Казани, где на площади Тысячелетия перед Кремлем собралось огромное количество зрителей. Кроме официальной части, там же прошел концерт, а вечером праздничный концерт, который завершился грандиозным салютом.

В администрации Томска заявили, что посторонних на трибуну не пускали по соображениям безопасности. Также чиновники отметили, что вода стояла в коробках на трибунах и ее мог принести любой из сотрудников.

Не обошлось и без скандалов. Полицейские потребовали от женщины, которая пришла в Трептов-парк для участия в памятных мероприятиях, снять футболку. Причиной стал изображенный символ дружбы России и Германии.

Российские дипломаты почтили память погибших солдат на советском воинском мемориале в Тиргартене, где похоронены более 2,5 тысячи военнослужащих. Такие же мероприятия прошли в Гамбурге, Ганновере, Бремене и Лейпциге.





Самым далеким, но достаточно большим, стал военный парад на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, в пешей части парада задействовали более 1200 российских и сирийских военнослужащих.

Парад в столице Урала прошел на площади 1905 года. Но, по данным издания Е1 , горожан на него не пустили по соображениям безопасности. Поэтому за проездом военной техники наблюдали единицы зрителей.

Толпа не меньшего размера собралась на площади Павших Борцов в Волгограде, чтобы посмотреть на парад Победы. Но, по данным издания V1.ru , маршем прошли в основном женщины, дети и студенты правоохранительных вузов. Хотя военная техника по площади тоже проехала.