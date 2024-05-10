10 мая 2024, 01:17

День Победы в разных концах света. Как почтили память советских солдат в России и мире

РИА «Новости»
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Россия отметила День Победы. Во время главного патриотического праздника его участники отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, защитившим страну от немецко-фашистских захватчиков. В городах прошли торжественные парады, концерты и выступления. В стороне не остались и страны Европы, в которых до сих пор благодарны советским воинам за освобождение от нацистской оккупации. 360.ru собрал самые необычные ситуации, которые произошли 9 мая 2024 года.

Зрителями трансляции парада Победы на Красной площади неожиданно оказались зрители кабельных каналов Одесской области Украины и пользователи телеканалов сети Balticom в Латвии. Предварительной причиной назвали хакерскую атаку.

В этом году День Победы в Москве прошел под снегопадом. Но по настоящему низкая температура и холодный ветер наблюдались в Нарьян-Маре. Однако это не остановило сотрудников МЧС провести парад, хоть и не такой многочисленный, как в других российских городах.

Завершился праздник традиционным салютом. Но увидели его не все.

В Крыму и Севастополе из-за действующего там «желтого» режиме террористической опасности от проведения залпов отказались.

В Москве и других городах-героях жители увидели яркие огни в небе.

В механизированной колонне на параде перед горожанами проехала военная техника, которую выпускали на местных заводах. Среди них были ГАЗ-67Б, также известный как машина Победы, бронетранспортер ГАЗ-40, знаменитые машины ГАЗ АА «полуторка» и ГАЗ ММ. Они уступили место современной технике: машинам спецназначения «Тигр», ГАЗ-233 115, бронемашинам спецназначения «Спартак» и другим.

Еще одной странностью оказалась изменение в речи ведущего парад диктора, чей текст не менялся последние 10 лет. Но на этот раз над площадью прозвучали упоминания о ядерном оружии.

Главный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади Москвы в 10:00.

По брусчатке мимо Кремля прошли стройные колонны военнослужащих, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских училищ, участники «Юнармии», казаки и сводный военный оркестр - всего девять тысяч человек. Кроме них, по главной площади страны проехали 75 единиц военной техники. Первым на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34.

Не обошлось без потери обуви и в Екатеринбурге. Марширующая в строю студентка Уральского юридического института МВД потеряла туфлю, но на помощь пришли подруги, которые быстры передали обувь владелице и она, не сбивая шаг, надела ее обратно.

День Победы в Германии отметили сразу несколькими мероприятиями. В столице страны прошла акция «Бессмертный полк». Ее инициаторами стали организации соотечественников, а также другие общественные объединения. На акцию участники принесли портреты своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

На параде Победы в Томске власти города некрасиво поступили с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко. По его просьбе помощница отошла за водой, но обратно на трибуну ее не пустили.

В беседе с 360.ru ветеран заявил, что девушку прогнал заместитель мэра города, так как это портило картинку для телевидения. В результате Бондаренко стало плохо и его забрали с парада на скорой.

Еще одной страной, где собралось большое количество участников, стала Сербия. Более тысячи человек прошли по Белграду в рамках «Бессмертного полка». Часть участников принесла портреты родственников - фронтовиков.

Но такая потеря во время парада произошла не только в Москве. В Нижнем Новгороде на площади Минина одна из маршировавших девушек оставила на асфальте туфлю , а военный потерял фуражку.

Парад не обошелся и без небольшого курьеза. Один из участников шествия потерял ботинок. Но, чтобы не сбивать строй, не остановился и продолжил маршировать. Следующим колоннам через лежащую на брусчатке обувь пришлось перешагивать.

За парадом Победы внимательно смотрел президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями. Самое необычное сопровождение оказалось у белорусского лидера Александра Лукашенко, который прилетел в Москву со своим шпицем по кличке Умка. Питомца президент Белоруссии взял с собой на Красную площадь.

День Победы в России Официальный перенос Дня Победы на Украине не остановил киевлян от того, чтобы принести цветы к Вечному огню в парке Славы. Но местные полицейские дали пройти не всем. Принесшую в парк букет пенсионерку задержали из-за советской символики, которую запретили в стране.

Одна из самых крупных акций прошла в Гагаузии. Глава молдавской автономии Евгения Гуцул сообщила, что в торжественном шествии на День Победы приняли участие более пяти тысяч человек.

«В память о подвиге наших дедов и прадедов, защитивших мир от фашизма, мы растянули георгиевскую и красную ленты и возложили цветы к Мемориалу воинской славы», - написала она.


День Победы в Европе и не только Полностью противоположная ситуация наблюдалась в Казани, где на площади Тысячелетия перед Кремлем собралось огромное количество зрителей. Кроме официальной части, там же прошел концерт, а вечером праздничный концерт, который завершился грандиозным салютом.

В администрации Томска заявили, что посторонних на трибуну не пускали по соображениям безопасности. Также чиновники отметили, что вода стояла в коробках на трибунах и ее мог принести любой из сотрудников.

Не обошлось и без скандалов. Полицейские потребовали от женщины, которая пришла в Трептов-парк для участия в памятных мероприятиях, снять футболку. Причиной стал изображенный символ дружбы России и Германии.

Российские дипломаты почтили память погибших солдат на советском воинском мемориале в Тиргартене, где похоронены более 2,5 тысячи военнослужащих. Такие же мероприятия прошли в Гамбурге, Ганновере, Бремене и Лейпциге.


Самым далеким, но достаточно большим, стал военный парад на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, в пешей части парада задействовали более 1200 российских и сирийских военнослужащих.

Парад в столице Урала прошел на площади 1905 года. Но, по данным издания Е1 , горожан на него не пустили по соображениям безопасности. Поэтому за проездом военной техники наблюдали единицы зрителей.

Толпа не меньшего размера собралась на площади Павших Борцов в Волгограде, чтобы посмотреть на парад Победы. Но, по данным издания V1.ru , маршем прошли в основном женщины, дети и студенты правоохранительных вузов. Хотя военная техника по площади тоже проехала.

День Победы 9 мая Германия Италия Великобритания Военные Молдавия Сербия Россия Парад Победы Красная площадь
10 мая 2024, 14:44
Программу маткапитала в России предложили продлить до 2030 года
РИА «Новости»
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Программа выплаты материнского капитала семьям с детьми доказала свою эффективность, поэтому ее нужно продлить до конца 2030 года. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на должность главы российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания в Госдуме.

«Запустим новый национальный проект „Семья“, в котором сохранятся самые востребованные существующие механизмы», - сказал он.

Дети Семья Михаил Мишустин
10 мая 2024, 13:13
Тепло вернется в Москву лишь в 20-х числах мая
РИА «Новости»
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Аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион, воздух прогреется до +20 градусов только к 20-м числам месяца. Об этом в комментарии 360.ru рассказал синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

«Начиная с субботы, 11 мая, температура начнет приближаться к 9 градусам в течение дня. Потом снова похолодает до 5… 7 градусов, в воскресенье выше температура не поднимется», - отметил эксперт.

В понедельник, 13 мая, и во вторник, 14 мая, ожидаются небольшие всплески тепла - воздух будет прогреваться до 9… 11, продолжил он. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнется 15-го числа.

«В Московской области ожидается от 13 до 15 градусов. С 16 мая ждем потепления до 17… 19 градусов, а уже в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, - под 20 градусов в Московском регионе будет», - подчеркнул Ильин.

Вместе с тем, добавил специалист, особо обольщаться не стоит - кратковременные падения температуры еще предстоит пережить, но это будет уже не 2… 5 градусов.

«Речь идет о диапазоне в пределах 10… 15 градусов, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы еще понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур 18… 23 градуса», - заключил он.

Погода Погода в Москве
10 мая 2024, 09:46
Володин анонсировал откровенный разговор с Мишустиным в Госдуме
РИА «Новости»
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Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин встретится с членами фракций Госдумы. Это будет откровенный разговор, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова привело РИА «Новости».

«Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14:00», - пояснил Володин.

На пленарном заседании депутаты обсудят кандидатуру Мишустина на пост главы правительства. После голосования Госдума направит документ президенту Владимиру Путину.

Володин добавил, что к вопросу утверждения кандидатуры премьера нужно подойти ответственно. Окончательное решение будет за главой государства.

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера. Один из министерских портфелей могут вручить губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

Госдума РФ Владимир Путин Михаил Мишустин
10 мая 2024, 08:17
Роман Сорокина начали проверять из-за постельных сцен с несовершеннолетними
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы начали доследственную проверку из-за романа Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, причиной проверки стало обнаруженное в произведении описание сексуальных сцен с несовершеннолетними.

«Начали доследственную проверку по статье „Изготовление и оборот предметов или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних“. Причиной, предварительно, стало наличие в книге описаний постельных сцен с участием несовершеннолетних», - отметил источник.

В апреле издательская группа «Эксмо-АСТ» в Telegram-канале объявила о приостановлении продаж произведений Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни и Майкла Каннингема „Дом на краю света“. В компании заявили, что в указанных книгах содержится запрещенная законодательством информация.

Ранее ЛГБТ*-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс и «Дылде».

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

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