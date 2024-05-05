День математика учредили в России
Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.
Правительство России учредило новый профессиональный праздник - День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.
Распоряжение о празднике подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Новый профессиональный праздник - День математика - будет отмечаться зимой», - добавили в правительстве.
Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативно-правовым актом. Праздничной датой предложили сделать 1 декабря по случаю дня рождения русского математика Николая Лобачевского.
Инициатором идеи стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Идея впервые прозвучала на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.
В начале апреля правительство учредило День работника электронной промышленности. Отмечать его будут в первое воскресенье октября.