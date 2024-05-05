День математика учредили в России

Социальная сеть TikTok с 2023 года удалила уже более одной тысячи запрещенных материалов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В прошлом году по требованию регулятора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, а в 2024 году - 211 интернет-страниц с противоправной информацией.

В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией иностранной соцсети TikTok удалил или заблокировал 80 материалов, содержащих суицидальный, пронаркотический контент и детскую порнографию. За 2024 год - 102 таких публикации.

В Роскомнадзоре напомнили, что в 2022 году администрация соцсети публично заявила о самостоятельной приостановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории России.

Несколько дней назад сообщалось, что приложение TikTok стало полностью доступно для россиян. Однако позже пользователи обратили внимание, что снова не могут воспользоваться соцсетью.