День финансовой грамотности пройдет на выставке-форуме «Россия»

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Все желающие могут прийти на познавательные встречи с 12:30 до 18:00. Вход свободный, а с полной программой дня финансовой грамотности можно ознакомиться на сайте.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что, учитывая новогоднюю тематику, просветительскую программу адаптировали, чтобы задать праздничное настроение. Цикл лекций пройдет в интерактивном формате.

«Наши эксперты помогут жителям весело и легко погрузиться в мир финансов, провести время с пользой», - отметила Зяббарова.

Так, для юных москвичей подготовили тактильную игру «Угадай что?». Участникам предстоит на ощупь определить, какой предмет, связанный с экономикой и финансами, лежит в ящике.

Помимо этого, гостей ждет квиз «Новогодние финансы». А особенно любопытные смогут посетить мастер-класс по декору шопера: у них будет возможность создать собственное уникальное изделие с рисунками или фразами по теме финансов.

Завершающим этапом мероприятия станет встреча с телеведущей Светланой Зейналовой, которая поделится секретами и советами по ведению личного бюджета в формате «вопрос-ответ».

Ранее программу «Новый год в Москве» открыли на Международной выставке-форуме «Россия».