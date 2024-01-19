19 января 2024, 18:36

День финансов прошел на выставке «Россия» в Москве

Freepik
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Эксперты центра финансовой грамотности при московском департаменте финансов провели на выставке «Россия» мероприятия, на которых гости смогли показать свои знания в области экономики. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что занятия по финансовой грамотности не только являются частью городских событий, но и входят общегородские мероприятия.

В качестве площадок для просвещения в области обращения с деньгами в Москве выступают учебные заведения, библиотеки, кинотеатры, детские оздоровительные лагеря. Кроме того, это способствуют и городская транспортная и социальная инфраструктура, телеканалы и печатные СМИ.

«В 2024 году мы планируем запустить новые проекты по финансовому просвещению с использованием современных образовательных технологий и инструментов виртуальной реальности для всех возрастных категорий горожан», - добавила Зяббарова.

Спикеры также обсудили с коллегами из центра «Дом.рф» перспективы дальнейшего сотрудничества. В результате пришли к выводу, что необходимо запустить встречи для горожан на тему покупок недвижимости и оформления ипотеки.

Полезные знания могут получить не только взрослые, но юные москвичи. Для них подготовили тематический мультпоказ и игру «Угадай что». Все они прошли на участке консультационного центра «Дом.рф». Дети разобрали часто встречающиеся финансовые ситуации с любимыми героями мультфильмов и опытными экономистами.

Ранее на выставке «Россия» подвели итоги дней регионов.

Выставки Россия Экономика Москва
19 января 2024, 18:59
Wildberries заявила, что пожар в Шушарах не повлияет на логистику компании в Москве
РИА «Новости»
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Пожар на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом в глобальном аспекте не скажется на логистике компании в Москве и Подмосковье. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В компании подчеркнули, что они сделают все возможное со своей стороны, чтобы заказы в города приехали в срок. Учитывая последствия ЧП, логистику оперативно перестроили, а товарный поток, который ранее замыкался на Санкт-Петербурге, будет идти напрямую в другие города.

В Telegram-канале маркетплейса подчеркнули, что Wildberries планирует реконструировать поврежденный склад в Шушарах. Такое решение даст возможность восстановить логистическую инфраструктуру в регионе, а также сократить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.

«В настоящий момент план находится на начальном этапе разработки, в частности оценивается необходимый объем инвестиций», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее правоохранители пришли с обысками в офис Wildberries в Москве. Силовики собирали документацию, которая имеет отношение к сгоревшему складу.

Пожары Маркетплейсы Москва
19 января 2024, 18:44
«Будет много солнца». Москвичам рассказали о погоде на выходных
Global Look Press
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Комфортная морозная погода придет в Москву на выходные. Она отлично подойдет для любителей кататься на лыжах и санках. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступает период комфортной погоды. И в субботу, и в воскресенье будет много солнца, звездное небо», - рассказал синоптик.

По его словам, в субботу ночью температура воздуха будет варьироваться между значениями от -12 до -10 градусов, а днем столбики термометров немного поднимутся - до -7…-4 градусов.

Кроме того, Вильфанд отметил, что пройдет небольшой снег, а ветра практически не будет дуть, поэтому ощущения холода не будет.

«Особенно солнечная погода будет в воскресенье. Ночью - -17…-15 градусов, днем - -12…-10 градусов. Морозно, но погода штилевая, воздух сухой, поэтому будет очень комфортно», - уточнил он.

Синоптик подчеркнул, что высота снежного покрова в мегаполисе достигла отметки на разных метеостанциях от 40 до 48 сантиметров, а в Московской области - до полуметра. Такие показатели превышают норму для 19 января в 1,5 раза.

Метеоролог также добавил, что морозная погода сохранится в столице и в начале следующей недели. В понедельник, 22 января, будет достаточно облачно, но солнце будет выходить часто. Осадки не выпадут. Ночью воздух охладится до -18 градусов, а в Подмосковье - до -25 градусов.

Ранее из-за усилившегося в Москве снегопада к уборке улиц привлекли более 150 тысяч человек.

Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
19 января 2024, 17:14
Москвичей пригласили на курс по графическому дизайну маркетплейсов
Freepik
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на территории ВДНХ в Москве, пригласил всех желающих старше 18 лет на новый бесплатный онлайн-курс «Графический дизайнер маркетплейсов». О его программе рассказали на официальном портале столичной мэрии.

«Слушателям расскажут об особенностях профессии и направлениях занятости в этой сфере, а также познакомят их с основами визуального представления товаров на маркетплейсах», - уточнили в пресс-службе.

В программу курса вошли пять занятий, которые пройдут с 12:00 до 13:00. Их проведет графический и диджитал-дизайнер Александра Лынова. Специальной подготовки для участия не требуется. Запись открыли на сайте проекта.

Первый вебинар пройдет 23 января. На нем участникам расскажут об онлайн-профессиях, таких как инфограф для маркетплейсов, и популярных направлениях в графическом дизайне.

Второе занятие состоится 25 января и познакомит слушателей с требованиями маркетплейсов к оформлению карточек товаров и секретами их вывода в топ просмотров.

На третьем вебинаре, намеченном на 30 января, участники узнают об особенностях создания визуального контента на маркетплейсах.

На следующем вебинаре слушатели самостоятельно создадут несколько слайдов для карточки товара с помощью графического онлайн-редактора. Встреча пройдет 1 февраля.

6 февраля пройдет последнее занятие, на котором спикеры расскажут, как начать работать на себя в сфере креативных индустрий. Также участники попробуют освоить навыки взаимодействия с заказчиками, научатся составлять портфолио и прайс-лист своих услуг.

Ранее на портале «Активный гражданин» появилось голосование, участники которого смогут выбрать программу мероприятий Технограда» в 2024 году.

Маркетплейсы ВДНХ Москва
19 января 2024, 15:21
Более 30 прудов реконструировали в Москве в прошлом году
Соцсети
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В 2023 году год в Москве специалисты жилищно-коммунального хозяйства привели в порядок 35 прудов. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Для обеспечения их [прудов] надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о реконструкции», - подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На двух Лианозовских прудах в одноименном парке прошли одни из самых крупных работ. Кроме того, сотрудники позаботились о состоянии еще восьми прудов в Лефортовском парке, а также 16 прудах-регуляторах в районе Марьино, Дорожном пруду на юге города и еще многих других.

Водоемы почистили от илового осадка и грунта, суммарно выгрузив порядка 109 тысяч кубометров ила. Вдобавок отремонтировали около шести километров береговых полос. Также еще 19 зон биоплато общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров появились в столице, что позволило высадить 65 тысяч водных растений.

Проведенные работы дали возможность увеличить максимальную глубину водоемов и организовать самоочищающиеся экосистемы, которые приостановят цветение водорослей в жару. Список прудов на очищение формируют ежегодно, учитывая мнение горожан.

Ранее жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево.

Петр Бирюков Парки Москва

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