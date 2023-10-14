День бабушки. Россиянам предложили учредить новый праздник

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам с необычным предложением - учредить официальный День бабушки в стране. Политик подчеркнул, что эти члены семьи играют не меньшую роль в воспитании детей, чем родители. В своем Telegram-канале депутат запустил опрос.

«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» - спросил Володин.

Сам политик подчеркнул, что до сих пор с теплотой вспоминает свою бабушку.

Порядка 48 тысяч россиян уже оставили свой голос в прикрепленной к посту анкете. Подавляющее большинство (82%) поддержало инициативу председателя Госдумы.

В преддверии Дня народного единства Минтруд объявил, что в начале ноября россиян ждут дополнительные выходные дни. Отдыхать они будут с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многие смогут уйти домой на час раньше из-за сокращенного рабочего дня.