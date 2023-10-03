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Украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах , потому что российская превзошла ее численно, а конфликт превратился в затяжной. Из-за этого отток населения стал проблемой, ведь уехали женщины с детьми. По подсчетам французских журналистов, с Украины эмигрировали от пяти до восьми миллионов человек, значительная часть которых интегрируются в общество и останутся в новых странах.

«Почти 80% выездов приходится на женщин и детей, причем последние близки к призывному возрасту. Матери, как правило, хотят их защитить, что еще больше увеличит дефицит мужчин, которых можно будет призвать в армию в ближайшие три года», - сказал директор по исследованиям Французского института демографии Ален Блюм.

Автор статьи допустил, что страны Запада попытаются решить за счет приезжих свои демографические проблемы , и это станет источником напряженности в отношениях с киевским режимом.

Население Украины сократилось до 23 миллионов человек. Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что из них только 3,5 миллиона можно мобилизовать.