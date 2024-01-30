Демографические проблемы России предложили решать «обрусением» жителей других стран

«Нам как государству полторы тысячи лет. За это время есть технология решения этих проблем. <…> Была технология, которая называется „обрусение“», - сказал он.

Русская национальность, по словам Федорова, сформировалась на основе языка и культурно-исторической общности. Депутат заявил, что этим она отличалась от китайской и европейской национальностей, в основу которых легли письменность и этнос. Он назвал русскими всех, кто с рождения говорил по-русски.

Федоров предложил вернуть границы России к состоянию после Второй мировой войны и запустить миграционные потоки русских людей. Именно «обрусение», по мнению депутата, в свое время позволило Новгородской республике стать самым большим в мире государством.

Русскоязычные школы решили закрыть на востоке Финляндии. В Литве предложили отказаться от уроков русского языка , в том числе в качестве иностранного.