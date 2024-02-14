Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве

По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года столицу посетили более двух миллионов деловых туристов, что на 10% превысило показатели за аналогичный период предыдущего года. В основном деловые поездки в столицу совершали россияне, но достаточно много гостей приезжало из Китая, Турции, Индии и Ирана.

Москва предлагает более 30 разнообразных площадок для проведения деловых мероприятий, которые способны вместить свыше 40 тысяч участников. Множество московских отелей, число которых достигает две тысячи, также имеют необходимые мощности для размещения прибывших в город.

Столица притягивает бизнес-сообщество не только своей инфраструктурой, но и множеством научно-исследовательских учреждений, лабораторий, высших учебных заведений. Именно здесь расположены головные офисы ведущих российских компаний и промышленные предприятия.

Особый вклад в рост делового туризма вносит насыщенная круглогодичная программа городских событий. Данные показали, что в 2023 году пиковые значения заполненности столичных гостиниц зафиксировали в период проведения Московского урбанистического форума.

Кроме того, власти столицы активно поддерживают туристический бизнес в целом. В числе инициатив - запуск портала RUSSPASS, предлагающего предпринимателям туротрасли различные инструменты - от календаря событий до калькулятора грантов и аналитики рынка.

Москва также провела более 80 бизнес-миссий с партнерами из дружественных стран. Их участниками стали порядка 1,5 тысячи столичных компаний.