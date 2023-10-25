Деловой центр с пешеходным променадом возведут в Новой Москве
В Новой Москве ближе к концу года начнут строить многофункциональный элитный офисный центр из четырех корпусов с пешеходным променадом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, объект из четырех корпусов будет состоять из пяти этажей, а построят его в деревне Пыхтино. Общая площадь бизнес-центра «А» класса превысит 43 тысячи квадратных метров.
«При освоении новых территорий столицы наша главная задача заключается в комплексном подходе: наряду с жильем мы строим всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру», - подчеркнул Бочкарев.
Глава стройкомплекса добавил, что окончание работ запланировано на 2025 год. Он также отметил, что главной архитектурной задумкой здания стало применение экологичных материалов в естественных оттенках. Кроме того, окна бизнес-центра будут панорамными.
Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что офисные здания соединит пешеходный променад. Его обустроят зонами для отдыха и верандами общепита. Для водителей предусмотрели одноуровневую парковку на 247 машин и места зарядки электромобилей.
«Помимо офисных помещений, в зданиях бизнес-центра на первых этажах предполагается размещение аптек, магазинов, продуктового и бытового ритейла, ресторанов и кафе, сервисных услуг, помещений обслуживания населения, имеющих обособленные входы с улицы», - сказал Жидкин.
Ранее Бочкарев рассказал, что более десяти домов по реновации спроектируют и построят в центре Москвы.