Деловой центр с пешеходным променадом возведут в Новой Москве

По его словам, объект из четырех корпусов будет состоять из пяти этажей, а построят его в деревне Пыхтино. Общая площадь бизнес-центра «А» класса превысит 43 тысячи квадратных метров.

«При освоении новых территорий столицы наша главная задача заключается в комплексном подходе: наряду с жильем мы строим всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру», - подчеркнул Бочкарев.

Глава стройкомплекса добавил, что окончание работ запланировано на 2025 год. Он также отметил, что главной архитектурной задумкой здания стало применение экологичных материалов в естественных оттенках. Кроме того, окна бизнес-центра будут панорамными.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что офисные здания соединит пешеходный променад. Его обустроят зонами для отдыха и верандами общепита. Для водителей предусмотрели одноуровневую парковку на 247 машин и места зарядки электромобилей.

«Помимо офисных помещений, в зданиях бизнес-центра на первых этажах предполагается размещение аптек, магазинов, продуктового и бытового ритейла, ресторанов и кафе, сервисных услуг, помещений обслуживания населения, имеющих обособленные входы с улицы», - сказал Жидкин.

Ранее Бочкарев рассказал, что более десяти домов по реновации спроектируют и построят в центре Москвы.