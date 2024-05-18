«Делом доказываем». Ротенберг назвал Россию лидером в организации детских турниров по хоккею

Ротенберг отметил, что очень важно проводить такие детские турниры, куда приглашают лучшие команды со всей России. Он отметил, что благодаря спонсорам и партнерам в Подмосковье построена инфраструктура мирового уровня.

«Самые лучше хоккейные дворцы для детей», - подчеркнул он.

Вице-президент Федерации хоккея РФ высказался о строительстве уникальных спортивных объектов.

«Конечно, мы хотим, чтобы была поддержки от Министерства спорта и государства в целом. Но мы хотим своей работой показать, что мы можем строить катки, проводить такие турниры, которые по своему уровню лучше, чем в Канаде и США», - сказал Ротенберг.

Россия - страна номер один в мире по организации турниров по детскому хоккею, уверен Ротенберг. По его мнению, это подтвердит любой, кто побывает на соревнованиях.

«Мы это делом доказываем», - заявил он.

За «Кубок Юнисон» в Подмосковье сразятся восемь команд с игроками не старше 10 лет: «Ак Барс» из Казани, «Армия СКА» и «СКА-Стрельна» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо» и «Красная Машина Юниор», «Лада» из Тольятти, «Металлург» из Магнитогорска, а также Школа Руслана Салея из Минска.