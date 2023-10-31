«Дело расследуется». Челябинец заявил в полицию на жену-учительницу, совратившую школьника

В Октябрьском районе 26-летнего педагога проверяют на причастность к преступлению против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. О связи женщины с 15-летним школьником в полицию заявил ее собственный муж. По его словам, супруга якобы привела подростка домой и вступила с ним в интимную связь. По данным источника «360», учительница продолжает работать в школе.

«Она работает. <.> Английский преподает. <…> Учительница неплохая», - рассказал источник.

Он добавил, что у учительницы есть муж и двое детей. Также известно, что мать девушки работает в этой же школе. «360» удалось связаться с женщиной, но она не стала комментировать произошедшее.

«Вы верите всему, что пишут в СМИ?» - удивилась мать молодой учительницы.

Сейчас идет расследование дела по факту случившегося, рассказал источник «360».

«Дело расследуется», - сказал он.

По данным Telegram-канала Baza , женщина совратила ученика в мае 2023 года. Она привела его домой, где по обоюдному согласию переспала с ним. Следователи проверили заявление мужа преподавательницы и возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Похожая история ранее произошла во Владивостоке. Там тренер совратил школьницу , увлекающуюся легкой атлетикой. Мужчина приставал к девятикласснице во время выездных соревнований в Челябинске.