01 марта 2024, 16:22

Дело об отмывании денег против блогера Лерчек закрыли

РИА «Новости»
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С блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа Артема сняли обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. Об этом этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях.

«Уголовное дело по статье 198, часть 4, и 174, часть 1, официально сегодня было прекращено спустя 359 дней», - заявила Чекалина.

Следствие вели почти год, прошло большое количество налоговых проверок. Однако правоохранителям не удалось доказать вину блогеров.

Из-за недостатка доказательств 1 марта обвинение сняли, а вместе с ним разморозили и банковские счета четы Чекалиных.

Лерчек уже рассказала о своей радости по поводу прекращения дела в соцсетях.

«За этот год я прошла настоящую школу жизни», - поделилась она с подписчиками.

Ранее она заявила, что не платила налоги из-за глупости. По словам блогера, они с мужем осознали свои ошибки и раскаялись в том, что сделали. Подписчиков от баловства с налоговой Лерчек предостерегла.

Уголовное дело Соцсети Налоги Блогеры Деньги
01 марта 2024, 14:42
Программу маткапитала в России предложили сделать бессрочной
РИА «Новости»
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Законопроект, по которому программа материнского капитала может стать бессрочной, внесли на рассмотрение депутатов Госдумы. Его текст опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законодательной инициативы в пояснительной записке отметили, что право получения материнского капитала имеют родители детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года.

«Представляется необходимым <…> сделать действие программы материнского капитала бессрочным», - говорится в материалах.

Депутаты Россия
01 марта 2024, 14:26
Ветеринар назвала самые популярные породы кошек
Freepik
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Мейн-куны и хайленд-фолды оказались одними из самых популярных пород кошек среди россиян. Об этом сообщила ветеринарный врач сети ветклиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с РИАМО.

«Мейн-куны по-прежнему являются популярными. Также сейчас набирает популярность хайленд-фолд - это порода британских длинношерстных. Они отличаются от стандартных вислоухих кошек своей длинной шерстью и красотой. При этом шерсть их требует ухода. Также продолжают набирать популярность рэгдоллы - кошки-куклы, знаменитые своим ласковым характером», - заявила ветеринар.

Прежде чем купить породистую кошку, стоит ознакомиться с особенностями поведения питомца, предупредила специалист. Так, если человек решил завести бенгала, то они нужно понимать, что это очень активные кошки, которые будут бегать и вести активный образ жизни.

Рэгдолы славятся своей добротой и ориентированностью на человека. При этом британцы или шотландцы не особо ласковые и часто живут своей жизнью.

Ранее ветеринар Андрей Руденко посоветовал кормить кошек промышленным кормом.

Животные
01 марта 2024, 14:19
Почти 80% россиян заявили о доверии Путину
РИА «Новости»
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Большинство россиян (79,6%) заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. Его работу одобрили 77,3% респондентов, участвовавших в социологическом опросе ВЦИОМ. Его результаты опубликовали на сайте центра.

Опрос методом телефонного интервью провели с 19 по 25 февраля. В нем участвовали 1600 граждан старше 18 лет.

ФОМ также провел опрос общественного мнения. По его данным, о доверии Путину заявили 82% респондентов. Работу главы государства одобрили 80% россиян.

Опрос проводили с 23 по 25 ноября, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек из разных регионов России.

В середине февраля работу Путина на высшем государственном посту одобряли 76,9% россиян. Ему также доверяли 79,4% опрошенных.

Россия продолжает готовиться к президентских выборам. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Исследования Опросы Россия Владимир Путин
01 марта 2024, 14:12
Победителей всероссийского конкурса брендов объявили в Москве
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Церемония награждения участников всероссийского конкурса брендов «Знай наших» состоялась в ВЭБ Центре в Москве 29 февраля. В финал прошли 85 торговых марок из 42 регионов России.

«Российские товары конкурентны не только на нашем рынке. Многие, в том числе из финалистов сегодняшнего конкурса, представлены за рубежом», - сообщила гендиректор АСИ.

Конкурс, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников со всей страны. Победителями в пяти основных номинациях стали 15 брендов, два из которых представляют Москву, а остальные - другие российские регионы. Всего же в 21 партнерской и специальной номинации наградили 70 торговых марок.

«Участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной», - рассказал Стуглев.

Победителям помогут продвигать продукцию на крупных маркетплейсах и в торговых сетях. Лидеров конкурса также ждут бесплатные кампании от операторов наружной рекламы, участие в крупных деловых мероприятиях, телеэфиры и публикации в СМИ, доступ к образовательным программам и бизнес-экспертизе.

Конкурс объединил множество разных бизнес-проектов - от народных художественных промыслов до высоких технологий, обратил внимание председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он отметил, что россияне гордятся отечественными товарами и услугами и готовы их приобретать.

Некоторые лидеры конкурса признались, что не ожидали победы.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. По ее словам, количество заявок от участников в этом году превысило ожидания организаторов.

Организаторы конкурса ставили цель показать, на что способны отечественные бренды, и раскрыть их потенциал. Продукцию участников оценивали комплексно: учитывали качество, дизайн, а также уникальные характеристики.

По мнению жюри, минимум 85 брендов не просто не уступают иностранным аналогам, но и превосходят их. Победителей поздравил помощник президента России Максим Орешкин.

«Те, кто собрался сегодня в зале, за последние пару лет продемонстрировали действительно великолепные результаты. Вы где-то рискнули, где-то сделали увеличенные инвестиции, пошли в создание новых продуктов. И поверьте мне: тот риск, на который вы пошли за последние два года, более чем оправдан», - отметил Орешкин.

«Мы просто делали свою работу. Мы хотели показать, что в России действительно есть хорошие производители и качественные товары», - рассказал один из участников.

Конкурсантов поприветствовал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Он отметил, что в этом состязании нет проигравших.

«Люди в городах уже привыкли к определенному уровню качества, скорости предоставления услуги, товарному разнообразию. Бренды сегодня конкурируют на только за кошелек потребителя, но и за его внимание и сердце, привычки и образ жизни», - добавил Шувалов.

Россия конкурсы Москва

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