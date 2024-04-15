15 апреля 2024, 23:08

Дело об экстремизме против члена-корреспондента РАН Абрамова поступило в суд

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Уголовное дело против члена-корреспондента РАН, экс-главы Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова*, которого обвинили в финансировании экстремизма, поступило в суд. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», - сказано в публикации.

Ранее фигуранта решили отправить в психиатрическую больницу на три недели для «проведения стационарной­ экспертизы».

Абрамов* был главой Института программных систем имени Айламазяна РАН и руководил программами по созданию суперкомпьютеров. Правоохранители пришли к нему с обыском в апреле. Как рассказали журналисты, ему вменили перечисление денег Фонду борьбы с коррупцией**. В деле начали разбираться сотрудники ФСБ.

* Сергей Абрамов включен в перечень террористов и экстремистов.

** ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России.

Уголовное дело Суд Больницы Россия Экстремизм Деньги
15 апреля 2024, 22:18
СК проверит историю с увольнением краснодарского врача, пришившего ребенку лицо
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с увольнением хирурга из вуза в Краснодаре, который провел ребенку операцию по восстановлению лица. Об этом рассказали в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Отмечается, что врача вынудили уволиться из вуза, где он работает, опасаясь возможных негативных последствий хирургического вмешательства», - сказано в сообщении.

Хирург Алексей Дикарев 12 апреля рассказал журналистам, как три недели назад помог несовершеннолетнему пациенту. Мужчина пришил ребенку нос, губы и щеки, которые отгрыз пес во время нападения в Карачаево-Черкесии.

Как отметил врач, подобная операция стала первой в мире в таком масштабе. Ребенок был в стабильном состоянии, пришитые ткани прижились на 75%.

На следующий день после процедуры хирург рассказал об этом в социальных сетях. В вузе от него потребовали написать заявление об увольнении, так как посчитали проведенную операцию «противоречивой».

Дети Врачи Россия Следственный комитет России
15 апреля 2024, 20:27
Судебные приставы смогут применять оружие
РИА «Новости»
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Судебные приставы-исполнители и дознаватели смогут применять оружие и спецсредства, законопроект о наделении такими полномочиями сотрудников ФССП одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в комиссии.

Собеседник агентства заявил, что законопроект одобрен. С инициативой разрешить сотрудникам органов принудительного исполнения ношение огнестрельного оружия и специальных средств выступил Минюст России. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В пояснительной записке значится, что Минюст должен определить перечень должностей, у которых будут полномочия «на применение на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия».

В России 4,9 миллиона человек не могут выехать за границу из-за долгов, сообщили в ФССП в конце декабря прошлого года. По сравнению с 2022 годом количество невыездных должников снизилось.

Долги Россия Оружие
15 апреля 2024, 19:47
Ушибы и ссадины. Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове
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Мужчина избил школьника на детской площадке в Домодедове. Мальчик получил ушибы и ссадины, сообщила «360» мать пострадавшего.

«Ребенок принес на площадку игрушечный нож, пластиковый. <…> Меня там не было. <…> Из взрослых никого там не было. Дети большие, они сами гуляют», - подчеркнула мать ребенка.

Отец другого школьника посчитал игрушечный нож угрозой для его сына и нанес мальчику несколько ударов. Родители потерпевшего обратились с заявлением в местный отдел полиции. Правонарушителя задержали для дальнейшего разбирательства.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

«Домодедовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», - сообщили в ведомстве.

В Балашихинской гимназии № 11 старшеклассники избили подростка. По словам матери пострадавшего, поводом стало то, что ее сын нецензурно выразился на видео девочки, которая проходила по лестнице. Она отметила, что ее сын извинился еще несколько раз прилюдно, однако, дождавшись перемены, старшеклассник все равно напал на него.

Дети Школьники Полиция
15 апреля 2024, 18:45
Иностранцам могут запретить покупать оружие в России
РИА «Новости»
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В ГД внесли законопроект о запрете на приобретения оружия иностранными гражданами на территории России. Документ опубликовали в электронной базе Госдуме.

«Законопроектом предлагается внести <…> изменения, предусматривающие установление запрета на приобретение оружия иностранными гражданами», - сообщили авторы пояснительной записки, депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

Депутаты отметили, что оружие является источником повышенной опасности. По их словам, необходимо ограничить возможности иностранных граждан на покупку и ввоз оружия в РФ.

Украинцы начали продавать трофейное российское оружие и взрывчатку преступникам. Служба безопасности Украины сообщила о задержании четырех торговцев в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Информацию об этом разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Депутаты Россия Оружие

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