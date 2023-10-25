Дело о дискредитации ВС РФ завели против детского психолога Петрановской
В отношении детского психолога и автора книг Людмилы Петрановской возбудили административное дело за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
«Принято решение возбудить в отношении Людмилы Владимировны Петрановской дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП», - сообщил собеседник агентства.
По этой статье психологу грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. По информации журналистов, сейчас правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Петрановской.
В июле 2023 года в Следственный комитет обратился глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин с просьбой проверить Петрановскую на дискредитацию Вооруженных сил России и иностранное финансирование. Чиновник указал, что Петрановская осудила начало СВО, кроме того, ее работу спонсируют иностранные фонды.