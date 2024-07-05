Дело генерала Цокова прекратили из-за его гибели в зоне СВО

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Материалы дела в отношении Попова, а также обвиняемого предпринимателя Сергея Моисеева выделили в отдельное производство.

«Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью», - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Попов вместе с Цоковым и Моисеевым действовал в составе организованной группы. Их подозревают в хищении более 1700 тонн металлопроката, закупленного для инженерных оборонительных сооружений на линии фронта общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей.

Сам Цоков погиб прошлым летом в зоне спецоперации. Он был посмертно награжден званием Героя РФ. Попов и Моисеев сейчас находятся под стражей.

Ранее военные следователи обвинили Попова в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге , но своей вины он не признал.