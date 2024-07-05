05 июля 2024, 03:06

Дело генерала Цокова прекратили из-за его гибели в зоне СВО

РИА «Новости»
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Военные следователи прекратили уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из основных фигурантов которого является экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Материалы дела в отношении Попова, а также обвиняемого предпринимателя Сергея Моисеева выделили в отдельное производство.

«Дело же в отношении Цокова закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи с его смертью», - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, Попов вместе с Цоковым и Моисеевым действовал в составе организованной группы. Их подозревают в хищении более 1700 тонн металлопроката, закупленного для инженерных оборонительных сооружений на линии фронта общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей.

Сам Цоков погиб прошлым летом в зоне спецоперации. Он был посмертно награжден званием Героя РФ. Попов и Моисеев сейчас находятся под стражей.

Ранее военные следователи обвинили Попова в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге , но своей вины он не признал.

Уголовное дело Военные Мошенничество Россия Армия
05 июля 2024, 00:21
Конюхов отправился на Северный полюс
РИА «Новости»
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Путешественник Федор Конюхов отправился на архипелаг Земля Франца-Иосифа, откуда планирует совершить перелет на мотопараплане на Северный полюс. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Конюхов отправился на Землю Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы» вместе с пилотом Игорем Потапкиным. Оттуда они планируют совершить первый в истории полет на Северный полюс на паралете.

«Планируется, что в районе острова Рудольфа - самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа мы найдем подходящую льдину для взлета паралета. До Северного полюса будет оставаться где-то 800 километров», - сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов.

До Северного Полюса Федор Конюхов вместе с пилотом планируют долететь за 12-14 часов. Атомный ледокол будет идти до этой точки около двух с половиной суток. После этого корабль заберет пилота Потапкина обратно на Большую землю. А вот Конюхов останется на Северном полюсе, где развернет одиночную полярную мини-станцию, выполняя научную программу Института океанологии РАН. Там путешественник проживет три недели, изучая сейсмическую активность Северного ледовитого океана и маршруты дрейфа ледового покрова.

В прошлой такой экспедиции Конюхов провел на льдине две недели. Новое путешествие поставит рекорд одиночного пребывания человека на Северном полюсе.

Путешествия Рекорды
04 июля 2024, 23:38
В Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов
Unsplash
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В Карачаево-Черкесии временно запретили носить никабы. Указ подписал муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев. Документ опубликовали в Telegram-канале Духовного управления мусульман республики.

«Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», - сказано в документе.

Ранее в Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) заявили, что ношение никабов нужно запретить на всей территории России.

В центре напомнили, что ислам предписывает женщинам носить хиджабы (накидки, которые не скрывают лицо), а никаб не является обязательным. Кроме того, носить никабы временно запретили в Дагестане.

Никаб - женская одежда, полностью закрывающая голову и лицо за исключением глаз. Ее принято носить мусульманкам в некоторых странах Ближнего Востока.

Разговоры о запрете никабов участились после террористической атаки в Дагестане. Тогда вооруженные боевики напали на церкви, синагону и посты ДПС. Как выяснили правоохранительные органы, один из террористов хотел сбежать, использую никаб для маскировки. Кроме того, в конце июня в республике разгорелся скандал - женщину-врача начали травить за то, что она попросила пациентку на приеме снять никаб.

Одежда Дагестан Запреты Россия Религия Ислам
04 июля 2024, 21:21
РПЦ призвала к запрету сатанизма в России
Freepik
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В России давно возникла необходимость запрета сатанизма. Протест против христианства является страшным грехом, заявил в беседе с «Царьградом» член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков.

«Вообще, для любого верующего человека нет ничего страшнее сатанизма, являющегося прямой антитезой тех традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют представителей всех традиционных религий», - сказал он, Представитель РПЦ также отметил, что своей деятельностью сатанисты оскорбляют чувства верующих. В связи с этим он призвал дать детальное определение сатанизму и его идеологические основания.

Тюренков предложил разработать законопроект о запрете сатанизма для представителей всех религий.

Ранее житель Санкт-Петербурга пострадал от рук сатаниста. Знакомый напал на него в гостях и пытался выцарапать на лбу пентаграмму.

РПЦ Запреты Россия Религия
04 июля 2024, 16:56
Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
РИА «Новости»
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Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили государственные награды. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие состоялось 3 июля. Официальной информации о том, какой именно награды удостоили Вована и Лексуса, нет.

Но на фотографии, опубликованной в Telegram-канале кремлевского пула журналистов агентства, оба стоят с орденами Дружбы на груди.

Ранее пранкеры рассказали , что некоторые из разыгранных ими политиков сами оставляли им номера телефонов и даже обменивались с ними сообщениями после разговора.

Также они прокомментировали слухи о связях с российскими спецслужбами и работе в некоем наднациональном PR-агентстве.

В среду Вован и Лексус опубликовали видео пранка с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон.

Кремль Пранкеры Вован и Лексус

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