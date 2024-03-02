«Знаете, делиться знаниями - самый главный принцип и образования, и научной деятельности, и сюда приехали, скорее, узнать о том, какие у нас есть новации », - сказал Чернышенко.

Он обратил внимание, что в помещении, которое ранее было медиацентром, а сейчас носит название «Аэропорт», отражая метафору старта в будущее, есть большое количество разных стендов. Там можно увидеть «Движение первых», посмотреть, чем занимается «Артек», «Арт-молодость».

«И мое любимое, конечно, это „Больше, чем путешествия“, поскольку через путешествия, через туризм, который сейчас развивается в нашей стране, наше богатство и разнообразие можно показать», - указал вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что общался с представителями Мексики, которых очень впечатлила атмосфера на фестивале.

«Они говорят: „Слушайте, это у вас похоже на Акапулько“. Я говорю: „Лучше, я вас уверяю, в Акапулько такого нет“, - добавил он.