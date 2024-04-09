«Делаю все, что говорят врачи». Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения

«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», - написал он.

Нападение на Чибиса произошло после того, как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Мужчина нанес ему ранение в живот. Пострадавшего чиновника срочно госпитализировали, а затем ему сделали операцию.

Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что испытывает личную неприязнь к Чибису.

Фигуранта уголовного дела арестовали до 5 июня.