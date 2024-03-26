«Делали ноги», значит, хотели уйти живыми. Бортников — о террористах из «Крокуса»
Террористы, совершившие атаку на Crocus City Hall, стремились уйти живыми. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил директор ФСБ Александр Бортников.
«Раз они „делали ноги“, значит, они намеревались уйти, и я открою небольшой секрет - на той стороне их хотели встретить как героев. Посмотрим, к чем приведут высказывания негодяев , которые сейчас находятся под следствием», - подчеркнул он.
Бортников также обратил внимание, что сейчас ФСБ продолжает оперативно-разыскную деятельность, в том числе в партнерстве со спецслужбами дружественных государств.
«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали, готовили окошко. Сейчас эта информация дорабатывается. Нужно говорить о фактах», - указал он.
Сейчас, продолжил директор ФСБ, много делается для того, чтобы выявить всех участников теракта как на территории страны, так и за рубежом.