Декоративные яблони и красные дубы: где высадят деревья в Москве в этом году

«Больше всего деревьев - почти 200 - появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. В Центральном административном округе, <…> в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре, - найдется место новым липам и серебристым кленам», - написал он.

Кроме этого, в рамках комплексного благоустройства озеленят территории около Марьинских прудов-регуляторов, Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, а также Воробьевскую набережную и аллею Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал.

Также в столице приступили к реализации масштабной программы озеленения магистралей.

Большую часть деревьев составят липы. Также высадят 850 вязов, уже хорошо зарекомендовавших себя в московском климате. Около 450 декоративных яблонь и 200 кленов также украсят дороги.