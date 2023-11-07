07 ноября 2023, 09:54

Декоративные яблони и красные дубы: где высадят деревья в Москве в этом году

Unsplash
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В этом году в Москве высадят более 750 деревьев. Предпочтение отдадут декоративным яблоням, красным дубам, липам, кленам, рябинам, березам и хвойным. О том, где проведут озеленение, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Больше всего деревьев - почти 200 - появится на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта. В Центральном административном округе, <…> в студенческом квартале Бауманки и на Цветном бульваре, - найдется место новым липам и серебристым кленам», - написал он.

Кроме этого, в рамках комплексного благоустройства озеленят территории около Марьинских прудов-регуляторов, Дворца пионеров на улице Косыгина, парка имени 40-летия ВЛКСМ и центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, а также Воробьевскую набережную и аллею Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр, Южный речной вокзал.

Также в столице приступили к реализации масштабной программы озеленения магистралей.

Большую часть деревьев составят липы. Также высадят 850 вязов, уже хорошо зарекомендовавших себя в московском климате. Около 450 декоративных яблонь и 200 кленов также украсят дороги.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
07 ноября 2023, 10:07
Россиянок предложили поощрять за отказ от аборта и передачу ребенка в приют
Unsplash
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В России предложили финансово поощрять женщин, которые планировали сделать аборт, но передумали и оставили детей в роддомах. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что это сократит количество абортов, сообщило РИА «Новости».

Депутат обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Он объяснил свою идею тем, что сохранение жизни нерожденного ребенка - главный мотив борьбы за сокращение числа абортов.

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребенка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание государству», - заявил он.

Султан Хамзаев сообщил, что депутаты уже начали работу над поправками к статье 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья» в части искусственного прерывания беременности. Он призвал наделить государство «материнской защитной функцией» на случай, если женщина решила сделать аборт. Депутат попросил кабмин поддержать его идею.

Иерей Федор Лукьянов предложил сократить срок проведения аборта с 12 до восьми недель. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина выступила против этого и призвала государство не вмешиваться в частную жизнь своих граждан.

Дети Беременность Депутаты
07 ноября 2023, 10:04
Фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре
Сайт мэра и правительства Москвы
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В общественном центре «Благосфера» с 10 по 12 ноября проведут восьмой городской фестиваль психопросвещения «Psyfest 2023: осеннее обострение». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гости мероприятия прослушают информацию о формировании здоровых отношений с людьми, борьбе со стрессом, тревогой и паническими атаками. Кроме того, зрители узнают, как преодолеть зависимость от гаджетов.

В рамках встречи расскажут о VR-технологии, которая помогает поддерживать и приводить в порядок психическое здоровье. Посетители фестиваля смогут стать частью путешествия в виртуальную реальность.

Главный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк напомнил, что в эпоху высоких скоростей и постоянного информационного потока человеческая психика становится заложником. Именно поэтому важно заботиться о ней: посвящать время себе и своему ментальному здоровью. Это москвичи смогут сделать на фестивале.

«Каждый посетитель найдет для себя практическую пользу, ведь участие в мероприятии подразумевает непосредственное вовлечение гостей в ту или иную активность. На фестивале мы постарались создать атмосферу доверия и душевного комфорта для каждого его участника», - подчеркнул Костюк.

Специально для зрителей проведут практические встречи в формате диалога, мастер-классы и тренинги. Помимо этого, будут занятия по арт-, музыко-, танцевально-двигательной и другим видам терапии.

В рамках фестиваля запланировано более 75 мероприятий. Каждый сможет посетить бесплатные и анонимные консультации психологов. Кроме того, пройдут розыгрыши призов и подарков. Среди экспертов форума выступят ведущие специалисты психиатрических больниц.

Фестивали Москва 2023 психология
07 ноября 2023, 09:56
Сайт президента Украины взломали
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Созданное писателем Захаром Прилепиным спецподразделение «Родня» взломало сайт президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале группы.

В рамках акции представители спецподразделения заменили официальную биографию Зеленского на фотографию бойца батальона с позывным «Фальцет» на фоне флага «Родни». Также переделали данные о его избрании на должность президента.

«Некоторое время назад удивили украинцев их новым президентом - контрактником спецподразделения „Родня“. Подумали, если уж взламывать сайт президента Украины, так с пользой», - отметили в публикации.

Писатель Захар Прилепин отметил, что взлом сайта президента Украины - первая демонстрация дополнительных возможностей спецподразделения.

«Благодаря работе Центра анализа военных технологий, созданного Штабом ЗП при поддержке Нижегородской области, „Родня“ еще не раз удивит», - добавил он.

Помимо применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, «Родня» ведет работу новыми и нестандартными методами, заключил Прилепин.

Недавно хакеры пытались атаковать сайт Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы «Мир». Утечки данных не произошло.

Хакеры Украина
07 ноября 2023, 09:48
Павильоны ВДНХ представят тематические программы в рамках выставки «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На ВДНХ в 18 павильонах можно будет увидеть тематические программы в рамках Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка открылась 4 ноября. В ней участвуют 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.

Гостям предоставляют возможность ознакомиться с инновационными разработками и научными открытиями. Кроме того, можно наглядно увидеть достижения во всех сферах страны.

В Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) можно узнать об особенностях работы коммунальных служб, системах и способах поддержания исправного жизнеобеспечения города. Посетителям покажут 13-метровый макет города, а с помощью дополненной реальности расскажут подробности о нем.

В Музее гаража особого назначения ФСО России (павильон № 53) можно посмотреть на автомобильный кортеж рядом с почетным эскортом мотоциклов. А в центре экспозиции - подлинный экземпляр российского автомобиля Aurus Senat Limousine.

Музей кино (павильон № 36) открывает двери на экспозицию «Лабиринт истории».Там можно узнать много интересного о развитии отечественного кинематографа с начала XX века до 1980-х годов.

В павильоне № 31 «Геология» своих зрителей ожидает выставка «Хлеб будущего. Новые российские сорта». Там можно узнать все о достижениях российских ученых в отрасли сельского хозяйства.

В Музее Востока (павильон № 13) работает экспозиция «Россия. Ближе к Востоку». Там представлено более 100 произведений современного искусства последней четверти XX - начала XXI века достояния Государственного музея Востока и его филиала в Майкопе (Республика Адыгея).

В экоцентре «Цветоводство» (павильон № 29) гостей приглашают на познавательные встречи и мастер-классы. Гостям предложат порисовать акварелью, создать необычное мыло, поучаствовать в экологических квестах и посмотреть концерты.

Экспозиция выставочно-торгового центра Республики Казахстан (павильон № 11) посвящена развитию страны, ее культуре и достижениям в различных сферах.

В выставочно-торговом центре Республики Армении (павильон № 68) можно узнать много полезного в видеороликах о российско-армянских взаимоотношениях, совместных проектах с Россией, а также о культуре и образовании дружественной страны.

Во дворе выставочно-торгового центра Республики Беларусь (павильон № 18) зрителей удивят модели совместных разработок машиностроительного комплекса России и Белоруссии. Внутри здания можно будет увидеть полноразмерную модель вертолета.

Зрителям выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики (павильон № 14) покажут фотовыставку «Гаджи Зейналабдин Тагиев - промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана».

Ранее стало известно, что выставка «Россия» на ВДНХ вызвала повышенный интерес молодежи.

Выставки Москва 2023

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