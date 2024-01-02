Декабрь вошел в число самых «мокрых» за всю историю наблюдений в Москве

Читайте нас в:

«В Москве декабрь 2023 года оказался весьма щедрым на осадки. В районе ВДНХ в течение месяца выпали 73,5 миллиметра осадков, что на 141% больше нормы», - написала она.

Позднякова отметила, что в районе МГУ зафиксировали самое большое количество осадков - 95,1 миллиметра, порядка 186% от нормы, писал kp.ru.

«За всю историю инструментальных метеонаблюдений с 1879 года декабрь войдет в число 15 самых „мокрых“. Осадки выпадали как в виде дождя, так и снега», - добавила синоптик.

В понедельник в Московском регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильными морозами, уточнил RT.