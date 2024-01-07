Дефицит мяса птицы в регионах объяснили влиянием погоды на доставку

Представитель компании подчеркнул, что график движения большегрузов уже вошел в норму и в ближайшее время дефицит курятины исчезнет.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», - заявили в пресс-службе.

Представитель еще одной торговой сети на условиях анонимности заявил журналистам, что никаких проблем с охлажденной птицей у ретейлеров нет. По его словам, товары периодически пропадают во время праздничных дней.

Об исчезновении курицы из продажи в магазинах Екатеринбурга ранее сообщало Ura.ru со ссылкой на покупателей. В пресс-службе правительства Свердловской области заявили, что поставки в сетевые магазины снизились во время праздничных дней. О том, что никаких причин для беспокойства нет, заявили в Минсельхозе Челябинской области в комментарии изданию 74.Ru.

Беспокойство россиян исчезновением мяса птицы вполне объяснимо после пережитого в конце 2023 года дефицита и резкого взлета цен на яйца. Ситуацию в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он извинился перед жителями страны и пообещал, что ситуация стабилизируется в самое ближайшее время.