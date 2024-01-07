07 января 2024, 17:02

Дефицит мяса птицы в регионах объяснили влиянием погоды на доставку

РИА «Новости»
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Охлажденное мясо курицы пропало во время новогодних каникул в магазинах торговой сети X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») на Урале и в Самарской области. В пресс-службе ретейлера в комментарии РБК объяснили, что на поставку повлияли сильные морозы и снегопады.

Представитель компании подчеркнул, что график движения большегрузов уже вошел в норму и в ближайшее время дефицит курятины исчезнет.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», - заявили в пресс-службе.

Представитель еще одной торговой сети на условиях анонимности заявил журналистам, что никаких проблем с охлажденной птицей у ретейлеров нет. По его словам, товары периодически пропадают во время праздничных дней.

Об исчезновении курицы из продажи в магазинах Екатеринбурга ранее сообщало Ura.ru со ссылкой на покупателей. В пресс-службе правительства Свердловской области заявили, что поставки в сетевые магазины снизились во время праздничных дней. О том, что никаких причин для беспокойства нет, заявили в Минсельхозе Челябинской области в комментарии изданию 74.Ru.

Беспокойство россиян исчезновением мяса птицы вполне объяснимо после пережитого в конце 2023 года дефицита и резкого взлета цен на яйца. Ситуацию в ходе прямой линии прокомментировал президент России Владимир Путин. Он извинился перед жителями страны и пообещал, что ситуация стабилизируется в самое ближайшее время.

Птицы Россия Магазины Ретейл
07 января 2024, 16:06
Россиян призвали не опасаться иностранных трудовых мигрантов
РИА «Новости»
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Опасения россиян перед иностранными рабочими являются полностью безосновательными. Об этом РИА «Новости» заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мне хорошо известно о страхе россиян перед трудовыми мигрантами. Хотя он является абсолютно безосновательным. По статистике МВД, россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты», - сказал он.

Омбудсмен также ответил на опасения, что иностранные специалисты займут рабочие места коренных россиян.

«Но и это совершенно не так. Сегодня у россиян есть все возможности в зависимости от квалификации и уровня образования применить свои знания и силы в любой отрасли, в любой профессии, по любой зарплате», - добавил Титов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике сложилась опасная ситуация из-за дефицита рабочих рук. По ее словам, самая непростая обстановка в химической промышленности и машиностроении.

Мигранты Рабочие места Россия
07 января 2024, 11:25
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин привез икону с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка, после чего поместил ее в Ново-Огареве, где жила великая княгиня. Об этом глава государства сообщил во время рождественского богослужения на территории резиденции в Московской области.

Президент показал икону своим гостям - семьям погибших в ходе СВО бойцов.

«Икону с мощами мне подарил предстоятель Русской православной церкви в Нью-Йорке. Я привез ее сюда, поставил дома и не сразу осознал, что Елизавета Федоровна вернулась домой. Ведь она жила раньше здесь. Это символично», - рассказал Путин.

Глава государства отметил, что позднее поручил перенести святыню в храм Спаса Нерукотворного Образа из дома, который являлся домовой церковью Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича Романовых.

Елизавета славилась своими делами милосердия, ее убили в следующую ночь после расстрела царской семьи 17 июля 1918 года. В 1992 году княгиню причислили к лику святых.

В канун Рождества Путин провел встречу с семьями военных, которые погибли в ходе СВО на Украине. Дети рассказали ему о своих впечатлениях от экскурсий по российской столице.

Россия Владимир Путин
07 января 2024, 09:13
Российское авторское общество подало в суд на Киркорова
РИА «Новости»
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Российское авторское общество (РАО) подало в суд на популярного музыкального исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом написали «Известия».

По информации источника издания, сумма исковых требований составила два миллиона рублей. О более конкретных деталях иска к певцу пока неизвестно.

Кроме того, РАО подало иск к хозяевам московского клуба «Мутабор» на общую сумму 537 тысяч рублей из-за музыкальных треков, которые использовало ночное заведение.

Киркорова ранее убрали изо всех новогодних передач на телевидении, в том числе, из «Песни года» после его участия в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

После этого артист выступил с обращением в социальной сети и пожаловался на «врагов». При этом он выразил уверенность, что жизнь была бы не такой интересной, если в ней присутствует лишь позитив и покой.

Суд Филипп Киркоров
07 января 2024, 08:37
Путин обсудил с детьми Героев России их впечатления от Москвы
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в канун Рождества провел встречу в резиденции в Ново-Огарево с семьями военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе неформального общения глава государства обсудил с ребятами их впечатлениях от экскурсий по Москве.

«Надеюсь, вам понравились предрождественские праздничные мероприятия. Есть какие-то замечания?» - с улыбкой поинтересовался президент у детей.

Ребята рассказали, что наиболее яркие впечатления у них остались от посещения выставки-форума на ВДНХ, а также Московского зоопарка «Видели панду? А малышку-панду? Маленькая пандочка там появилась», - поинтересовался глава государства.

Всего во встрече приняли участие пять семей военнослужащих, некоторые из них в Москве были впервые.

Ранее Путин пообещал разобраться с механизмом предоставления жилья семьям военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.

Дети Военные Россия Владимир Путин Москва

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