Дефицит кадров в полиции приблизился к 20% от штатной численности

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие во втором и третьем чтении законопроекта о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщил официальный сайт ГД.

Для граждан сумма штрафа составит от полутора до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч, а для организаций - от 15 до 30 тысяч рублей. Штрафы и предупреждения грозят в том числе тем, кто выгуливает собак без намордника или поводка на детских и спортивных площадках.

Наказание не будет распространяться на случаи, когда питомца похитили. Также оно не коснется хозяев, если за их животными присматривали другие люди.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал владельцам собак не выгуливать четвероногих друзей в местах, где собираются другие животные. Даже дрессированные питомцы могут устроить драку, если в окружении есть течная особь, пояснил эксперт.