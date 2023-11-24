«Даже не знаю, кто это». Песков ответил на вопрос об уголовных делах против певца Шарлота

«Я даже не знаю, кто это», - сказал Песков.

Ранее блогера задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В минувшую среду, 22 ноября, суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об административном аресте певца сроком на 13 суток. Такую меру наказания Шарлоту избрали за нецензурную брань в общественном месте.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что многим кажутся слишком мягкими административные меры против певца. Она напомнила о других нарушениях Шарлота - акции с сожжением российского паспорта, оскорблении чувств верующих, высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

В пятницу, 24 ноября, Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два - о реабилитации нацизма и одно - об оскорблении чувств верующих.