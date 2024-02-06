06 февраля 2024, 18:13

Даванков попросил МИД и МЧС вызволить попавших в ледовый плен косаток

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС с просьбой спасти косаток, попавших в ледовый плен между Хоккайдо и Кунаширом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутат отметил, что в 350 километрах к северу в заливе Анива есть российские спасательные суда усиленного ледового класса. Они могли бы справиться с задачей по спасению млекопитающих.

«Нужно только согласовать спасательную операцию с Японией», - подчеркнул парламентарий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что стаю косаток зажало льдинами в Тихом океане. Животные отчаянно борются за жизнь. Один детеныш уже на грани гибели - он совсем выбился из сил. Японские спасатели призвали Россию на помощь, так как не могут самостоятельно добраться до косаток.

Зоозащитники сообщили порталу astv.ru , что активисты «Друзья Океана» на Сахалине готовят обращение в МИД России, чтобы организовать спасательную операцию. Однако для этого также необходимо направить заявление в Росприроднадзор.

МЧС РФ Япония Депутаты Россия Косатки Животные МИД РФ
06 февраля 2024, 17:59
Сильный снег, метель и гололедица. Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Global Look Press
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В среду, 7 февраля, в Москву из-за перемещения циклона и его атмосферных фронтов придут сильный снег и метели с порывистым ветром. Предупреждение об этом появилось на официальном сайте столичного управления МЧС.

«Днем 7 февраля в Москве ожидается снег, местами сильный, местами метель, на дорогах гололедица и снежные заносы», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев и шатких конструкций.

Однако, по словам синоптика Александра Шувалова, у надвигающегося на Москву циклона уже иссяк запал. Он не обрушит на столицу сильные снегопады, но небольшие осадки ожидать все-таки стоит.

Дороги Погода Водители Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 17:56
Россиянам объяснили, почему им не грозит дефицит бананов
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Россия не столкнется с дефицитом бананов из-за ограничения импорта из Эквадора. В ближайшее время жители и вовсе не почувствуют изменений, рассказал РИА «Новости» завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Пока около 90% поставок бананов в Россию идет именно из Эквадора, но можно перестроить цепочки поставок - для этого есть время, пояснил эксперт.

«Транспортировка из Эквадора - порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», - аргументировал Завьялов.

В целом временное ограничение импорта на 30% и отказ от продукции 25% компаний он оценил фразой «Больно, но терпеть можно».

Тем временем Россельхознадзор уже привлекает новых партнеров. К примеру, Индия уже в январе отправила в Россию первую партию бананов и планирует отправку второй в феврале.

Запрет на ввоз бананов из Эквадора ввели из-за обнаружения в продукции опасного карантинного объекта - мухи-горбатки.

Еда Россия Продукты Эквадор
06 февраля 2024, 17:46
Хореограф Радиф Яваев умер в Москве
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Тело татарского хореографа Радифа Яваева обнаружили возле железнодорожного переезда в Москве. Ему был 71 год. Об этом сообщил портал «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

«Вроде признаков насильственной смерти нет, возле железнодорожного переезда в два часа ночи нашли», - рассказал источник издания.

По его словам, к расследованию смерти Яваева в ближайшее время приступят криминалисты. Хореограф пропал еще 3 февраля. Его поисками занимались волонтеры.

Яваев помогал организовывать Сабантуи на протяжении 20 лет и играл большую роль в столичной татарской общине. Более 30 лет он был руководителем танцевальных коллективов. С 2000 года он жил в Москве.

Татарстан Москва
06 февраля 2024, 15:50
Заседание ЦИК России перенесли на 8 февраля
РИА «Новости»
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Заседание Центральной избирательной комиссии перенесли на 8 февраля. Оно начнется в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что заседание по вопросам регистрации кандидатов на выборы президента перенесли с 7 на 8 февраля. Решение приняли, исходя из просьб выдвинутых, но еще незарегистрированных кандидатов.

«Установленные законом сроки позволяют нам это сделать. При этом мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные», - указала она.

Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев удивился тому, что в подписных листах Малинковича и Надеждина выявили ошибки. Он задался вопросом о «чистоплотности этических норм, которые используют сборщики подписей».

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024

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