Данные о массовом отравлении из-за ботулизма в Москве не подтвердились

Некоторые средства массовой информации писали, что в больницах находятся 10 человек с подтвержденным ботулизмом. В депздраве отметили, что таких больных всего четверо.

«Никакого массового отравления в Москве нет. Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что состояние некоторых пациентов тяжелое. При этом у медиков есть все необходимое для окончательной диагностики и лечения.

В департаменте напомнили, что ботулизм - инфекционное заболевание, возникающее при употреблении в пищу продуктов, в которых содержатся ботулинические микроорганизмы. От человека к человеку ботулизм не передается. Управление Роспотребнадзора по Москве уже установило предполагаемый источник заражения, ведет эпидрасследование и принимает меры.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили распространение энтеровирусной инфекции в стране.