09 апреля 2024, 13:34

Дамбы начали наращивать в Курганской области из-за подъема воды в Тоболе

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Вода в реке Тобол около Кургана за минувшие сутки поднялась на 38 сантиметров, увеличившись до показателя в 343 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Он добавил, что уровень дамбы вокруг города начали наращивать сразу на пяти участках. Такую же работу ведут еще в пяти муниципалитетах.

«Вода начинает расти. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 14:00 (12:00 по московскому времени) 9 апреля составляет 343 сантиметра. Изменение за сутки - +38 сантиметра», - написал Шумков.

Накануне он распространил режим чрезвычайной ситуации на всю область, призвав жителей нескольких населенных пунктов не дожидаться прихода большой воды и эвакуироваться заранее.

Глава Курганской области объявил, что паводок представляет серьезную угрозу для жителей Звериноголовского округа. По его прогнозу, дальше вода пойдет в другие муниципалитеты и затопит правую и центральную часть региональной столицы.

Областной главк МЧС объявил, что подтопление грозит 62 населенным пунктам, где расположены 4300 домов. Предварительная эвакуация в Курганской области началась в минувший понедельник, 8 апреля, когда затоплены оказались 21 дом, 94 приусадебных участка, один мост и семь автодорог.

Администрация Кургана объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение со вторника, 9 апреля. В пресс-службе объяснили, что это связано с угрозой подтопления и открытии в помещениях учебных заведений пунктов временного размещения.

Наводнения Курганская область
09 апреля 2024, 13:41
Кириенко прибыл на Запорожскую АЭС
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Кириенко провел совещание, на котором участники обсудили текущее состояние атомного объекта и обеспечения его ядерной безопасности, а также недавние атаки беспилотников ВСУ.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал Кириенко о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасной эксплуатации станции, проводимых текущих работах и планах развития Запорожской АЭС.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложил о нынешней ситуации в городе, проектах развития и ходе ремонтов социальных объектов города и его инфраструктуры.

Россия Запорожская АЭС
09 апреля 2024, 12:51
Умерший вице-президент «Лукойла» проходил по делу о коррупции
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Бывший вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус перед своей смертью проходил у следствия в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщил ТАСС.

По информации источника, Робертус являлся фигурантом расследования о получении особо крупной взятки, а также разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну. Вместе с ним по делу проходил руководитель управления «Лукойла» по работе с таможней Алексеем Степановым.

Робертус трудился в «Лукойле» на протяжении нескольких десятков лет, он пришел в компанию после окончания института.

В марте стало известно о смерти Виталия Робертуса в возрасте 53 лет.

Он скончался на своем рабочем месте в кабинете на Сретенском бульваре в Москве. Причины ухода Робертуса из жизни не раскрывали.

Бывший вице-президент «Лукойла» также являлся четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по авиамодельному спорту. Он спроектировал и испытал свыше сотни беспилотных аппаратов.

Уголовное дело Коррупция Россия
09 апреля 2024, 11:17
В России задумались о создании министерства патриотического воспитания
РИА «Новости»
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В России могут создать министерство, которое будет отвечать за патриотическое воспитание и молодежную политику. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента.

В России могут создать министерство, которое будет отвечать за патриотическое воспитание и молодежную политику. Об этом сообщили «Ведомости» , ссылаясь на источники, приближенные к администрации президента.

Новое министерство могут создать после инаугурации президента Владимира Путина, которое наметили на 7 мая. По данным источников, ведомство создадут на базе Росмолодежи, передав ей часть функций Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей.

Также собеседники издания сообщили, что в России могут объединить Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство. Так было до 2018 года. При этом пресс-служба Минобрнауки сообщила газете, что не располагает информацией о формировании нового ведомства.

Еще один собеседник издания назвал преждевременными разговоры о структурных изменениях. Решение по таким вопросам могут пересмотреть в последний момент, добавил он.

Россия Владимир Путин Молодежный
09 апреля 2024, 11:14
«Делаю все, что говорят врачи». Губернатор Мурманской области встал на ноги после покушения
РИА «Новости»
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что «потихоньку встает на ноги и ходит» после совершенного на него покушения 4 апреля. В своем Telegram-канале чиновник добавил, что следует всем рекомендациям врачей.

«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», - написал он.

Нападение на Чибиса произошло после того, как губернатор провел встречу с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Мужчина нанес ему ранение в живот. Пострадавшего чиновника срочно госпитализировали, а затем ему сделали операцию.

Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что испытывает личную неприязнь к Чибису.

Фигуранта уголовного дела арестовали до 5 июня.

Врачи Чиновники Андрей Чибис Мурманская область

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