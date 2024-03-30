30 марта 2024, 21:08

«Дало нам шанс выбраться». Отец сбитого террористами у «Крокуса» мальчика — о дне теракта

Телеканал «360»
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Семья из Солнечногорска, которая попала под машину террористов у «Крокус Сити Холла», во время теракта сидела на балконе. Ее глава Игорь Толпыкин подчеркнул, что это дало шанс выбраться из концертного зала.

«Мы с семьей купили билеты на любимую группу „Пикник“. Так получилось, слава Богу, что мы оказались на последних рядах балкона. Это дало нам шанс выбраться в итоге из самого „Крокуса“. Но буквально в 100 метрах отсюда произошла другая трагедия - террористы, уезжая, целенаправленно сбили мою семью. Пострадал мой сын - основной удар пришелся по нему, моя дочь и я», - рассказал мужчина корреспонденту «360».

Он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи действовали очень оперативно - дети оказались в больнице буквально через несколько минут, которые оказались спасительными.

«Практически весь персонал, несмотря на то, что это уже был поздний вечер, прибыл на свое рабочее место, провели успешную операцию , буквально вчера повторная была у сына. Самое страшное, можно сказать, позади», - пояснил Толпыкин.

Житель Солнечногорска подчеркнул, что его семья пришла на памятную акцию «Журавли», поскольку считает это своим долгом.

«Сегодня уже девятый день, поэтому мы, как православные люди, считаем для себя долгом посетить это место, где 22 марта произошла трагедия», - заключил он.

Толпыкин поднялся на сцену во время памятного концерта, поблагодарил всех людей за неравнодушие и принес соболезнования родным погибших.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:27
Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае
РИА «Новости»
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Жители Пермского края вызвали полицию к железнодорожной станции из-за подозрительного иностранца, фотографировавшего поезда. За шпиона приняли пожилого итальянца, который приехал к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь - Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя - его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

В Санкт-Петербурге задержали двух иностранцев , объявленных в международный розыск за похищение человека. Их экстрадируют.

РЖД Поезда
30 марта 2024, 21:57
Оскорбившего самарского губернатора мигранта выслали из России
РИА «Новости»
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Из России депортировали мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Подростка выслали вместе с матерью, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно», - отметил он.

Оскорбления Азарова опубликовали в Сети. Видео малолетний мигрант записал вместе с братом и заявил, что наказывать его никто не станет - просто поставят на учет. В ролике мальчики в нецензурной форме высказались о главе региона. Против детей возбудили уголовное дело, сообщило Ura.ru. В итоге производство прекратили, поскольку иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

По информации РИА «Новости» , на момент публикации видео подросткам было по 12 и 14 лет. Свою вину они признали.

Дети Мигранты Госдума РФ Видео Россия
30 марта 2024, 21:54
Жители Сочи присоединились к акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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В Сочи прошла акция «Журавли» в память о жертвах нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в администрации города.

В акции приняли участие около 200 человек. Участники выложили площади Южного мола из зажженных свечей картину в виде улетающих в небо журавлей.

Акции памяти о жертвах «Крокуса» проходят во многих регионах России, в том числе в Московской области. Неравнодушные жители собрались на центральных площадях Балашихи, Истры и Солнечногорска. Люди несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в честь погибших, а также выкладывают из зажженных свечей фигуры улетающих журавлей.

Рядом с «Крокус Сити Холлом» начался концерт памяти жертв теракта. Погибших почтили минутой молчания. Во время выступления симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева на сцену выводили световые проекции с фотографиями погибших.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека.

Сочи Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 21:21
Музыкой Прокофьева почтили память погибших в «Крокусе»
Телеканал «360»
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Памятный концерт в честь жертв теракта в «Крокус Сити Холле» открыли музыкой композитора Сергея Прокофьева. Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева выступил перед собравшимися в Красногорске.

Концерт открылся вечером 30 марта. После минуты молчания в память о погибших на сцену вышел маэстро, и оркестр исполнил отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. На здании транслировали портреты жертв теракта.

К сцене вышли выжившие при нападении террористов.

Игорь Толпыкин из Солнечногорска поблагодарил всех, кто помог спасти его сбитого машиной сына. Жительница Ногинска Наталья Скисова вспомнила подвиг охранника , который вернулся в здание и вывел гостей. Оркестр исполнил еще один отрывок из «Ромео и Джульетты», и на концерте вновь объявили минуту молчания.

Теракт произошел вечером 22 марта. На девятый день у стихийного мемориала провели акцию памяти и вновь зажгли свечи.

Концерты Музыка Теракт в «Крокусе»

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