14 января 2024, 00:18

Дагестанских майнеров призвали отключить «фермы» в морозы из-за перегрузки сети

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Владельцев майнинг-ферм в Дагестане попросили отключить оборудование для добычи криптовалюты на время холодов, так как оно перегружает сеть и провоцирует нарушения. С таким требованием выступила компания «Дагэнерго» (филиал «Россети Северный Кавказ»).

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах», - призвали представители компании.

Особенно сложная ситуация сложилась в нескольких районах Махачкалы. По динамике загрузки, которая резко возрастает в короткие отрезки времени, в «Дагэнерго» сделали вывод, что нагрузку спровоцировали именно майнинговые фермы.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев в ноябре 2023 года сообщил, что в РФ предложили передать регулирование криптовалют под контроль Федеральной налоговой службы. На рассмотрение в Госдуму внесли три законопроекта, каждый из которых касался этого вопроса.

Дагестан Криптовалюты
13 января 2024, 23:31
Оптовые цены на мясо существенно снизились в России
Unsplash
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Оптовые цены на свинину и курятину существенно снизились в России за последние два месяца. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальную мясную ассоциацию.

По данным организации, стоимость продукции упала на 25%. Сейчас свиную тушку можно купить из расчета 116 рублей за килограмм, а тушку бройлера - за 155 рублей за килограмм.

«Как и прогнозировали отраслевые эксперты, после взлета цен на основные виды мяса в сезон высокого спроса, который, правда, несколько затянулся, но все равно закончился, цены производителей свинины и бройлера активно снижаются», - подчеркнул глава ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, цена на свиной окорок вовсе обвалилась на 30%. Но пока этот товар на 14% дороже, чем год назад. Куриные бедра подешевели на 40% с начала ноября, а крылья - на 45%.В заключение Юшин предостерег импортеров от активных поставок мяса из-за рубежа, поскольку ситуация может измениться.

Росстат в свою очередь сообщил о росте цен на потребительские товары в 2023 году. Больше всего увеличилась стоимость яиц. По сравнению с прошлым годом продукт подорожал на 61%.

Питание Россия Продукты
13 января 2024, 21:19
Около 2,5 миллиарда рублей выделят на ремонт зданий на Невском проспекте
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Власти Санкт-Петербурга выделят дополнительные 2,5 миллиарда рублей на реализацию программы «Невский проспект» по ремонту фасадов зданий улицы, сообщил губернатор города Александр Беглов. Его заявление опубликовала пресс-служба городской администрации.

Масштабная реконструкция состоится в честь 80-летия возвращения проспекту исторического названия: в первые годы советской власти он носил название Проспект 25 Октября. Ремонтные работы продлятся три года, всего планируется восстановить 72 фасада и 62 крыши.

Беглов заявил, что в первую очередь пройдет реконструкция фасадов на Старо-Невском участке проспекта, который находится между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания - на нем располагается более 40 фасадов, нуждающихся в ремонте. Губернатор подчеркнул, что при необходимости работы в нескольких домах синхронизируют.

В декабре на реконструкцию закрылся Центральный парк Лобни. В нем появятся зона для мероприятий, новая танцевальная площадка с амфитеатром, скейт-парк, смотровая площадка и детская зона.

Санкт-Петербург Ремонтные работы
13 января 2024, 20:14
Борьба с иноагентами все больше похожа на экзорцизм
Unsplash
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Блогера-бодибилдера Александра Шпака объявили в розыск. Ютубер сбежал в Турцию и принялся из-за рубежа оскорблять военнослужащих России, критиковать спецоперацию и высмеивать раненых и пленных бойцов. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» сравнил бегства фриков из страны с изгнанием бесов, после которого легче и чище дышать.

И, к сожалению, остается вопрос: как так получилось, что эти люди в принципе имели какой-то вес? И долго ли нам еще придется терпеть их? Доколе?! *Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

И вот, глядя на некоторых таких персонажей, из тех, что объявлены иноагентами, думаешь: кто это вообще, почему они так выглядят, на кого они похожи, есть ли в них что-то человеческое? Да, фрики, уродцы, скоморохи были всегда, но никогда они не обладали таким влиянием, как сейчас. Теперь же они формируют то, что принято называть общественным мнением - как так?! Кто позволил им это сделать, таская по бесконечным телешоу и напитывая социальные сети? Кто посчитал, что такие фрики должны быть в истории? Изгнание бесов Расчет, конечно, не оправдается. Тектонические плиты истории сдвинулись - и в образовавшиеся разломы уже провалилась часть этих фриков. Со временем в них провалятся и остальные. Но вот я смотрю на всех этих выстроившихся в ряд милохиных, шпаков, моргенштернов* - и думаю: почему они так похожи на бесов? Почему они будто сошли с полотен бездарных подражателей Босха и Бэкона?

Далее - прямая речь.

Лента новостей выдала: разыскивается Александр Шпак. Фото этого 44-летнего персонажа прилагается. Похож знаете на кого? На Горо - был такой уродливый боец в Mortal Kombat. Создатели этой культовой серии игр вполне могли бы подать в суд на господина Шпака. За беспардонный плагиат. Еще и клыки придумал - ну и дурень.

Маразм для денег Шпак, как и многие, занимается тем, что реально ничем не занимается. Потому хайпует, хайпует и снова хайпует. Вообще феномен таких персонажей изумителен: они известны только тем, что они известны.

Шпак, например, участвовал в боях против таких же фриков. Устраивал дурной фиктивный брак. Ходил по тусовочкам таких же маргиналов. В общем, паразитировал на порочной склонности людей подглядывать за омерзительным бесстыдством.

Турция Суд Блогеры Россия История Деньги Иноагенты
13 января 2024, 18:49
Путин назвал фестиваль «Покровский собор» ярким событием
Пресс-служба Кремля
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Президент России Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского фестиваля бардовской песни «Покровский собор» успехов и вдохновения. Телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что авторская песня в России всегда пользовалась особой любовью слушателей. Президента порадовало, что фестиваль продолжает традиции этого жанра и объединяет известных исполнителей и талантливую молодежь.

«Убежден, что нынешний творческий форум станет ярким, по-настоящему праздничным событием», - заявил президент.

Фестиваль «Покровский Собор» грандиозное явление в мире авторской песни и поэзии. Оно проходит в столице России и объединяет множество гениальных людей. Это музыкальный марафон, который соединяет лучшие традиции классической бардовской песни и тенденции фолк-рока и бард-рока.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за плодотворную работу, защиту людей и огромный вклад в укрепление правопорядка и законности. В честь Дня работника прокуратуры в Подмосковье прошло торжество.

Праздники Песни Россия Фестивали Владимир Путин

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