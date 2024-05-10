Дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

«Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!» - написал он.

Меликов рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку. Сначала они стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда трое мужчин прыгнули в воду и начали спасать людей до самого прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал в реку Мойку во время поворота на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, писал «ФедералПресс».

Спасатели вытащили из салона девять человек, скончались семь пассажиров. СК завел уголовное дело.