10 мая 2024, 21:46

Дагестанцев наградят за спасение пассажиров автобуса в Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Уроженцев Дагестана, спасавших пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, представят к наградам. Об этом глава республики Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале.

«Идрис, Шахбан и Мухаммад, вы настоящие мужчины! Поручил представить вас к государственным наградам и буду рад лично пожать вам руку!» - написал он.

Меликов рассказал, что мужчины ехали на пятничную молитву, когда увидели, что пассажирский автобус упал в реку. Сначала они стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда трое мужчин прыгнули в воду и начали спасать людей до самого прибытия спецслужб.

ЧП случилось 10 мая, автобус упал в реку Мойку во время поворота на Поцелуев мост с Большой Морской улицы, писал «ФедералПресс».

Спасатели вытащили из салона девять человек, скончались семь пассажиров. СК завел уголовное дело.

Дагестан Награды Автобусы Мужчины Автобус упал в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 01:41
Россияне смогут докупить до 15 лет стажа для пенсии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа, а остальные категории граждане — до 7,5 года. Об этом «Российской газете» рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Самозанятые россияне могут докупить до 15 лет стажа, а остальные категории граждане - до 7,5 года. Об этом «Российской газете» рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии», - отметил парламентарий.

Граждане смогут сами определить сумму добровольных страховых взносов, главное - соблюдение минимальных и максимальных значений. Этим правом могут воспользоваться те, кому не хватает обязательного стажа для назначения страховой пенсии. Они просто заключают договор с Социальным фондом России.

Важно помнить, что даже при оплате больше минимального взноса период стажа не будет больше одного года. Единственное, что повысятся пенсионные коэффициенты, объяснил депутат.

Чаплин также посоветовал перед принятием решения о размере будущих выплат обратиться за консультацией к специалистам, чтобы выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Ранее россиянам объяснили, как накопить на вторую пенсию.

Пенсия Госдума РФ Депутаты Россия Работа
10 мая 2024, 23:05
Петербуржцы принесли цветы к месту падения автобуса с пассажирами в реку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жители Петербурга несут цветы на Поцелуев мост, откуда сегодня днем упал автобус с пассажирами. В результате ЧП погибли семь человек. Неравнодушные горожане возлагают гвоздики к стихийному мемориалу, сообщили «Известия».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале , что на набережной работали сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.

«Все пострадавших доставили в стационары, где им оказывают необходимая помощь», - отметил он.

Автобус с пассажирами рухнул в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Следственный комитет сообщил о семи погибших.

Санкт-Петербург Автобусы Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 19:20
Жертв могло быть больше. Спасавших из Мойки пассажиров автобуса попросят наградить
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неравнодушных мужчин, которые бросились спасать пассажиров рухнувшего в Мойку автобуса, необходимо наградить, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. В своем Telegram-канале он сообщил, что будет ходатайствовать об этом.

«Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», - подчеркнул парламентарий.

Хамзаев обратил внимание, что большую часть тех, кто находился в автобусе, удалось спасти. Люди, которые рискнули собой, прыгнули в воду буквально следом за транспортным средством и начали вытаскивать пассажиров, когда оно ушло под воду.

«Отмечу, что благодаря реакции вот таких людей , оперативной работе МЧС, удалось минимизировать количество жертв», - добавил депутат.

По информации Хамзава, помогли пассажирам уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев , Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Все трое работают в строительной сфере. В момент, когда произошло ЧП, они направлялись на пятничную молитву.

«Молодцы! Дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды!» - заключил он.

Санкт-Петербург Дагестан Автобус упал в Мойку в Петербурге
10 мая 2024, 18:05
Мэр Томска позвонил ветерану, оставшемуся без воды на параде
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Томска Дмитрий Махиня позвонил ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко, который пожаловался на чиновника, запретившего передать ему воду на параде Победы. Об этом глава города написал в Telegram-канале.

По словам Махини, ветерана навестил его заместитель Владимир Радул. Сам мэр убедился в телефонном разговоре, что Бондаренко чувствует себя хорошо.

Градоначальник добавил, что нужно решить некоторые бытовые вопросы, которые беспокоят ветерана. В частности, его волнует состояние лестницы возле дома.

Махиня пообещал лично приехать к Бондаренко 13 мая. Его будет сопровождать начальник профильного департамента.

Во время проведения парада Бондаренко находился на трибунах. Он ждал, что ему принесут воду, но девушку, которая несла бутылку, попросили уйти. В итоге ветерану потребовалась помощь врачей. В мэрии заявили, что не допускали на трибуну посторонних из соображений безопасности.

Ветераны Великая Отечественная война

Новости по теме