12 апреля 2024, 14:05

Дачу Сталина купила компания, связанная с экс-губернатором Кубани

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Усадьбу председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское» в Мытищах купил закрытый инвестфонд «Стратегическое развитие». Об этом сообщил РБК со ссылкой на выписку ЕГРН от 8 апреля.

В ней указано, что инвестфондом управляет УК «Терра ассет менеджмент». Ее собственником выступает Роман Баталов. Он входит в совет директоров АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» и других компаний, которые связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Дачу Сталина выставили на торги в сентябре 2023 года. Ее оценили в 403,49 миллиона рублей. В лот входил дом, хозпостройки и земельный участок. В ноябре 2023 ее купила краснодарская компания «Консалтинг и право».

В январе текущего года в усадьбе советского политического деятеля обнаружила два трупа.

Иосиф Сталин Краснодарский край
12 апреля 2024, 14:56
«Саша ценил его»: вдова Градского рассказала об отношении композитора к Кунгурову
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Вдова народного артиста России Александра Градского Марина рассказала, что композитор восхищался талантом погибшего оперного певца Евгения Кунгурова. Ее слова прозвучали в эфире программы «Малахов».

Вдова народного артиста России Александра Градского Марина рассказала, что композитор восхищался талантом погибшего оперного певца Евгения Кунгурова. Ее слова прозвучали в эфире программы « Малахов ».

«Женю я запомнила как очень красивого человека. В нем было какое-то редкое сочетание внешней красоты и внутренней. И большого таланта», - сказала Градская.

Она добавила, что композитор очень гордился Кунгуровым. Он был очень рад, что оперный певец попал в его команду на шоу «Голос». Артист дошел до финала, но уступил победу Дине Гариповой.

«Я помню, как он мне говорил: „Ну ты посмотри, какой парень, какой красавец, какой тембр, голос!“ Саша ценил его как настоящего большого профессионала и считал, что у Жени большое будущее», - поделилась вдова.

Евгений Кунгуров погиб в понедельник, 8 апреля. Его тело обнаружили у жилого дома в Пресненском районе Москвы.

Шоу Голос Песни Россия Музыка
12 апреля 2024, 13:11
Программу встречи Путина и Лукашенко в пятницу раскрыли в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В пятницу, 12 апреля, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут встречу с участниками 21-й экспедиции на МКС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин сегодня продолжит свое общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который с рабочим визитом находится у нас. Два главы государства встретятся с участниками 21-й экспедиции на МКС», - сказал он.

Песков уточнил, что президенты встретятся с космонавтами, Героем Белоруссии Мариной Василевской и Героем России Олегом Новицким. По его словам, совместная работа России и Белоруссии в области освоения космоса занимает серьезное место в двусторонних отношениях стран.

«В сфере освоения космоса тема сотрудничества России и Белоруссии находится высоко в повестке отношений в рамках союзного государства. Степень интеграции здесь высокая, это одна из самых высокотехнологичных областей, которые можно представить», - добавил пресс-секретарь.

Лукашенко прибыл в Москву вечером в четверг, 11 апреля. После этого он провел личную встречу с Путиным.

Кремль Александр Лукашенко Россия
12 апреля 2024, 12:41
«Росконгресс» представит проект «Потенциал страны. Карьера» на Молодежном дне ПМЭФ
Читайте нас в: Google Новости
Международный молодежный экономический форум пройдет в последний день ПМЭФ-2024. Для собравшихся на мероприятии студентов, аспирантов, ученых, молодых предпринимателей, управленцев и других гостей фонд «Росконгресс» представит новый проект «Потенциал страны. Карьера». В его рамках потенциальные работодатели расскажут о программах трудоустройства, а кандидаты узнают о карьерных возможностей на специальной ярмарке вакансий.

Новый проект фонда станет частью экосистемы молодежных, социальных, образовательных и технологических инициатив «Росконгресса».

«Участие в проекте „Потенциал страны. Карьера“ - это возможность для компаний рассказать о собственных рекрутинговых программах и карьерных лестницах, обсудить тренды и проблемы в сфере трудоустройства и внести свой вклад в общее дело создания кадрового потенциала страны», - рассказал председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Он подчеркнул, что запуск проекта дополнит новый формат Молодежного дня ПМЭФ и внесет свой вклад в создание инновационной и вдохновляющей площадки для молодежи на постоянной основе, а также поможет сформировать молодой кадровый резерв для ведущих компаний России.

«Потенциал страны. Карьера» - это технологичная ярмарка вакансий, в которой соберут все предложения и программы от компаний - участников ПМЭФ для студентов и молодых специалистов. Кроме того, найти себе работу смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стажировки, вакансии и программы обучения соберут в едином чат-боте и представят на площадке ПМЭФ в последний день.

Фонд «Росконгресс» с 2020 года разрабатывает и внедряет в жизнь проекты по поддержке молодежи, в сфере образования и построения карьеры: «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», карьерный проект Hunter’s Day и другие. Все они входят в единую систему, направленную на развитие кадрового потенциала страны.

Особое внимание уделяют школьникам, студентам и молодым специалистам, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим сложности с учебой или трудоустройством, в том числе людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Молодежь Россия Работа Студенты ПМЭФ-2024
12 апреля 2024, 12:32
«Наравне с 9 Мая». Чем важен День космонавтики
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отмечаемый 12 апреля День космонавтики для России стал величайшим днем наравне с Днем Победы 9 Мая. На это в беседе с «360» указал глава общественной организации «Советский космос» Максим Цуканов.

Он напомнил о двух самых важных датах в отечественной космонавтике - 4 октября 1957 года и 12 апреля 1961 года.

«В 57-м году на орбиту вышел первый космический аппарат, а в 61-м году за пределами Земли оказался первый человек. Это был старт космической гонки и крупная победа. День 12 апреля можно называть днем нашей космической победы, для нас он - величайший праздник наравне с 9 Мая», - сказал Цуканов.

Эксперт отметил, что после развала СССР российская космонавтика притормозила в развитии, однако уже в 2000-х годах начала восстанавливаться.

«Мы участвовали в международных миссиях, строили интересные космические телескопы. Началось движение в сторону Луны. Мы обновили МКС, добавили новые модули. Эти достижения можно считать новым шагом в космическое пространство. Испытываем новую ракету „Ангара“, развиваем космодром Восточный. Это только начало», - выразил он уверенность.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

Праздники Ракеты Россия Космос

Новости по теме