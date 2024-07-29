Дачников предупредили о штрафах за шалфей предсказателей

Российские дачники могут получить штраф в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими распространенными сорняками. Об этом РБК сообщил юрист Артем Грицюк.

По его словам, также не исключена уголовная ответственность за растения, которые содержат наркотические вещества.

Грицюк уточнил, что уголовное преследование грозит из-за кактусов, ипомеи трехцветной и голубого лотоса, в составе которых есть мескалин. Также в эту категорию относятся роза гавайская и грибы с содержанием псилоцина или псилоцибина.

«Привлечение к уголовной или административной ответственности возможно в том случае, если будет доказан прямой умысел. Если же растение выросло естественным образом, то наказание не грозит», - сказал юрист.

Отдельно он обратил внимание, что при культивации шалфея предсказателей крупным размером будет считаться 10 растений, а особо крупным - 100.

«Конопли крупным - 20 растений, а особо крупным - 330», - уточнил эксперт.

Ранее юрист Сивакова напомнила, что за растущие на участке паслен и амброзию дачникам грозит до 500 рублей штрафа.