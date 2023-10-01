Дачники смогут избежать налогов на бани и туалеты
Российские дачники обязаны платить налог на бани, сараи и туалеты в соответствии с законодательством. Однако в определенных случаях они могут избежать этого, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Гаврилов указал, что главным признаком такого типа постройки является наличие прочного фундамента. Этот фактор отличает постройку от схожих сооружений, которые не имеют неразрывную связь с землей и легко переносятся.
«Во втором случае данные сооружения уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны», - объяснил депутат.
Гаврилов сослался на официальные данные Росреестра, где уточняется, что строения с фундаментом необходимо зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капстроительства.
«Затем собственник должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», - указал парламентарий.
Однако есть нюанс, обратил внимание Гаврилов. Он напомнил о статье 407 Налогового кодекса, которая освобождает дачников от уплаты налога хозпостройку на участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.