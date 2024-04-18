Цветочный блогер Носова: не стоит помещать маленькое растение в большой горшок

Башкирия — это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Башкирия - это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Лавров признался, что как личность его сформировало «общение с природой». Состоя еще в строительных отрядах, он ездил в Сибирь и на Дальний Восток, где не только возводил различные объекты, но и познавал Родину.

«Второй момент, который сформировал меня как сегодняшнего человека - это водный туризм, сплав по горным рекам. Началась эта моя страсть с Башкортостана, за что я лично искренне благодарен этому фантастическому краю», - подчеркнул Лавров.

Башкирские реки очень привлекательны, добавил глава дипведомства. Лавров посоветовал россиянам посетить Башкирию и насладиться завораживающими пейзажами этого края. Тут путешественники могут отправиться в горы, покататься на лыжах, посетить целебные источники или побывать на исторических экскурсиях.

«От души приглашаю в этот край и в любое время года», - сказал Лавров.

Совет дипломата очень актуален, ведь майские праздники приближаются, и россияне задумываются, как провести долгожданные каникулы. «360» составил подборку мест для любителей моря, гор, природы и архитектуры. В список вошли как российские, так и зарубежные курорты на любой вкус и кошелек.