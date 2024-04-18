18 апреля 2024, 17:07

Цветочный блогер Носова: не стоит помещать маленькое растение в большой горшок

Freepik
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Многие считают, что чем больше горшок, тем свободнее и лучше чувствует себя растение. Однако это правило не работает, сообщила цветочный блогер Елена Носова телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, горшок подбирается по размеру корневой системы цветка. Если посадить маленькое растение в большой горшок, то земля вокруг него будет просто не освоена корнями и закиснет. Также адаптировать под конкретное растение нужно и грунт.

Носова посоветовала перед покупкой цветка внимательно осмотреть его в магазине. У растения не должно быть черных кончиков, добавила она.

Цветы
18 апреля 2024, 13:20
Запас воды на 9 дней сформировали в Тюменской области перед паводком
Пресс-служба МЧС
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В подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области сформировали запас воды на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра правительства региона.

Региональный департамент потребительского рынка и туризма каждые два часа проводит мониторинг запасов воды в магазинах. В четверг, 18 апреля, сотрудники департамента лично проверили магазины в Абатском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.

Заместитель директора департамент потребительского рынка и туризма Алексей Плеханов рассказал, что повышенным спросом пользуются пятилитровые тары.

«Хочу отметить, что запасы воды в более мелкой таре есть всегда. Для того чтобы нивелировать повышенную потребность в питьевой воде, торговые сети перестроили свою логистику. Осуществляются доставки в ночное время, в критических случаях осуществляется перепоставка из магазина на магазин», - рассказал он.

Плеханов добавил, что департамент находится на связи с торговыми сетями и производителями. Необоснованного повышения цен на воду не зафиксировали.

В Тюменской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района. Тюменцам пообещали досрочно выплатить пенсии за апрель в связи подтоплениями.

Тюмень Туризм Паводки Магазины
18 апреля 2024, 10:33
Страсть Лаврова к сплавам по горным рекам началась в Башкирии
Unsplash
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Башкирия — это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Башкирия - это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Лавров признался, что как личность его сформировало «общение с природой». Состоя еще в строительных отрядах, он ездил в Сибирь и на Дальний Восток, где не только возводил различные объекты, но и познавал Родину.

«Второй момент, который сформировал меня как сегодняшнего человека - это водный туризм, сплав по горным рекам. Началась эта моя страсть с Башкортостана, за что я лично искренне благодарен этому фантастическому краю», - подчеркнул Лавров.

Башкирские реки очень привлекательны, добавил глава дипведомства. Лавров посоветовал россиянам посетить Башкирию и насладиться завораживающими пейзажами этого края. Тут путешественники могут отправиться в горы, покататься на лыжах, посетить целебные источники или побывать на исторических экскурсиях.

«От души приглашаю в этот край и в любое время года», - сказал Лавров.

Совет дипломата очень актуален, ведь майские праздники приближаются, и россияне задумываются, как провести долгожданные каникулы. «360» составил подборку мест для любителей моря, гор, природы и архитектуры. В список вошли как российские, так и зарубежные курорты на любой вкус и кошелек.

Праздники Природа Башкирия Туризм Россия Реки
18 апреля 2024, 10:11
Тюменцам досрочно выплатят пенсии в связи с паводком
РИА «Новости»
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Жителям Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводком. Об этом сообщила пресс-служба отделения Соцфонда России по региону.

«Принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля», - процитировала пресс-служба управляющего ведомством Алефтину Чалкову.

Организации почтовой связи досрочно доставят пенсию и социальные выплаты на территории, находящиеся под угрозой затопления. В ближайшее время соцвыплаты через Почту России получат люди, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В отделении СФР по Тюменской области напомнили, что в регионе ввели режим ЧС в связи с паводком. Эксперты ОСФР вместе со специалистами других ведомств консультируют жителей по возникающим вопросам, посещают ПВР. Работает телефон горячей линии областного отделения Соцфонда 8 (3452) 27-09-72, по которому можно позвонить ежедневно: в будни с 08:00 до 17:00, в выходные - с 09:00 до 14:00.

Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района Тюменской области.

Пенсия Тюмень Выплаты в России Паводки
18 апреля 2024, 09:12
Крымский парламентарий выступил за жесткий контроль трудовой миграции
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В вопросе трудовой миграции необходимо установить жесткий контроль. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Глава региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому иностранцам по 35 видам экономической деятельности запретили на полгода предоставлять работу на основе патентов. Константинов напомнил, что полуостров находится в «желтом» уровне террористической опасности. Этот статус подразумевает усиление мер предосторожности, профилактики и ограничений.

«Поэтому процессы трудовой миграции в нынешней ситуации требуют жесткого контроля. Эта необходимость диктуется временем», - подчеркнул он.

По его словам, в целом необходимо отслеживать баланс рабочей силы в регионе. Нужно улучшать качество планирования, чтобы не допускать перекосов на рынке труда. Константинов уточнил, что жесткие меры трудовой миграции не должны сказываться на добросовестных людях, которые зарабатывают своим трудом.

Мигранты Крым Работа

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