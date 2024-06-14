14 июня 2024, 05:04

Coca-Cola снова захотела работать в России

РИА «Новости»
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Американская компания Coca-Cola Company, ушедшая из России в 2022 году, вновь подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным издания, регистрируемые товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Производитель напитков Coca-Cola Company ушел с российского рынка в 2022 году. Компания одной из первых в марте объявила о приостановке деятельности, в июне предприятие остановило производство и продажи напитков.

После ухода Coca-Cola россияне стали покупать аналоги напитка от брендов «Добрый» и «Черноголовка».

США Россия Бизнес Черноголовка
14 июня 2024, 01:04
Депутаты предложили оповещать абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах
Pxhere
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В Госдуму внесли законопроект об извещении россиян обо всех оформленных на них телефонных номерах. Об этом сообщил один из авторов инициативы Василий Пискарев в Telegram-канале.

Депутаты предложили размещать информацию на портале «Госуслуги». Человек сможет приостановить действие договора, если он не соглашался на его заключение.

Законопроект также предусматривает более жесткие требования к оформлению сим-карт для иностранцев. Согласно документу, эта категория абонентов сможет заключать договоры только при личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации как пользователей, так и их устройств.

Ранее ФСБ начала обсуждать с Минцифры ужесточение продаж сим-карт. Это поможет вести борьбу с серым рынком, считает шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Госдума РФ Депутаты
13 июня 2024, 23:15
Зампреда движения «Зов народа» Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне
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Заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронили на Луговском кладбище в Лобне. Об этом сообщили в Telegram-канале общественников.

Супруга Антона Екатерина отметила, что он был добрым и честным, помогал нуждающимся.

«Он отдавал последнее в нашей семье нуждающимся. Именно тем, кто нуждался больше нас. Мы оставались порой просто без денег, но он все отдавал людям», - поделилась женщина.

Отпевание Антона Еговцева прошло в Серафимовском кладбищем.

Еговцева убили в ночь на 7 июня в подъезде его же дома. Конфликт с преследователем супруги перешел в драку, и мужчина ударил Антона ножом.

Лобня Семья
13 июня 2024, 22:43
В МИД прояснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах
РИА «Новости»
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Разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей не могут стать поводом для изъятия заграничных паспортов у россиян. Об этом заявило Министерство иностранных дел в беседе с РБК.

«Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», - заявили в ведомстве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что волна жалоб на изъятие паспортов началась в мае. К туроператорам поступило более 120 таких обращений. По его словам, причиной стали ошибки в паспортах. Пограничники находили в документах опечатки. Большинство неточностей связаны с биометрией.

Также в МИД РФ призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах. Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени.

Паспорта МИД РФ
13 июня 2024, 21:19
Штраф даже за картинку. МВД рассказало, как не нарушить антинаркотический закон
РИА «Новости»
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Публикации или упоминания запрещенных законом сведений о наркотиках станут поводом для привлечения распространителей информации к ответственности. Об этом предупредила пресс-служба Министерства внутренних дел России.

В ведомстве напомнили, что к запрещенным темам относится пропаганда и незаконная реклама наркотиков в любой форме. Нельзя демонстрировать изображения наркосодержащих растений, упоминать названия наркотиков в литературных и художественных произведениях, передавать рецепты изготовления или способы употребления дурмана, распространять информацию о местах его приобретения, напомнили в ведомстве.

При написании материалов о наркотических средствах авторам настоятельно порекомендовали не упоминать названий веществ и иллюстрировать их исключительно с применением фильтров размытия.

«Обязательно укажите, какой вред здоровью оказывают наркотики, какие меры ответственности предусмотрены законом за их распространение», - отметили правоохранители.

Согласно законам Российской Федерации, за размещение в открытом доступе материалов с пропагандой наркотиков предусмотрены штрафы: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц или индивидуальных предпринимателей - до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до миллиона рублей.

Ранее активисты «Русской общины» добились проверки рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на пропаганду наркотиков после выступления артиста на фестивале «Черника фест» в Новосибирске.

Штрафы Наркотики Законы Россия

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