Coca-Cola снова захотела работать в России

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По данным издания, регистрируемые товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг - для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Производитель напитков Coca-Cola Company ушел с российского рынка в 2022 году. Компания одной из первых в марте объявила о приостановке деятельности, в июне предприятие остановило производство и продажи напитков.

После ухода Coca-Cola россияне стали покупать аналоги напитка от брендов «Добрый» и «Черноголовка».