24 июня 2024, 14:04

Цискаридзе рассказал, что первым узнал о романе Заворотнюк и Чернышева

Global Look Press
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Артист балета и педагог Николай Цискаридзе первым узнал, что актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева связывают любовные отношения. Об этом он рассказал в телепередаче «Сегодня вечером».

По словам балетмейстера, на съемках телешоу «Танцы на льду» они общались с Заворотнюк и выбирали для нее костюмы.

В один из таких съемочных дней во время перерыв Цискаридзе увидел на шее актрисы новое украшение с инициалами «РТ».

«И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“», - уточнил артист.

Заворотнюк умерла 30 мая от рака мозга на 54-м году жизни. Чернышев каждый день посещает кладбище с пятилетней дочкой. Он приносит цветы на могилу супруги, поправляет венки и крест.

Отношения Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
24 июня 2024, 12:16
Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
Freepik
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Не стало заслуженного артиста России Михаила Мальцева. Он скончался после тяжелой болезни 21 июня на 75-м году жизни, сообщили на сайте воронежского Дома актера.

«Михаил Иванович Мальцев был человеком светлой души и большого таланта. Таким мы будем его помнить», - написали коллеги артиста.

В 1985 году Мальцев окончил Воронежскую академию искусств. Свыше 40 лет служил в Воронежском театре кукол «Шут» имени Вольховского. Его биография насчитывает большое количество ролей в детских и взрослых спектаклях. Артист также снимался в фильмах. В 2023 году удостоился звания заслуженного артиста России.

Роль Короля Лира в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира стала последней работой актера. Постановку вывели из репертуара, когда состояние здоровья Мальцева ухудшилось.

Болезни Спектакль Актеры
24 июня 2024, 11:52
Более 250 тонн продукции в России изъяли из оборота из-за ботулизма
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Эксперты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 250 тонн сырья и пищевой продукции для «предотвращения эпидемических рисков, связанных с ботулизмом». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди изъятой продукции - складские запасы.

Из стационаров выписали 149 человек. Специалисты взяли более 1,1 тысячи проб биоматериала от больных, а также проб сырья и готовой продукции, и провели более 7,2 тысячи исследований. В Роспотребнадзоре добавили, что в отдельных регионах случаи ботулизма выявили у жителей, которые питались зараженной едой, находясь в других субъектах России.

Ботулизм - опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum. В июне с подозрением на ботулизм к врачам обратился 121 житель Москвы.

Десятки людей оказались в реанимации. Московские следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Признаки заболевания также фиксировали в Казани, Нижнем Новгороде.

Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России
24 июня 2024, 11:03
Сестра Жанны Фриске рассказала о главной тайне умершей певицы
Global Look Press
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Тяжелобольная Жанна Фриске после лечения в Нью-Йорке планировала родить во второй раз. Об этом рассказала ее сестра Наталья в программе «Новые русские сенсации».

«Она спросила доктора: может ли родить ребенка, на что тот ответил: „Конечно, сможете, только нужно подлечиться“», - уточнила родственница певицы.

По словам Натальи, пройдя лечение в американской клинике инновационной вакциной, здоровье артистки улучшилось. Близким показалось, что болезнь начала отступать. Певица стала вставать на ноги и самостоятельно передвигаться. В тот момент она задумалась о рождении второго ребенка.

Жанны Фриске не стало в июне 2015 года. Она скончалась от глиобластомы - рака мозга.

На днях на премии МУЗ-ТВ показали видео с Жанной Фриске, которое сделали с помощью искусственного интеллекта. Отец артистки, увидев ролик, начал задыхаться.

Болезни Жанна Фриске Онкология Шоу-бизнес
24 июня 2024, 10:49
Вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях
РИА «Новости»
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В Ярославской, Тамбовской и Костромской областях зафиксировали вспышку ботулизма. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В больницы этих трех регионов с ботулизмом попали четыре человека. Общее число заболевших выросло до 375. По данным канала, большая часть заболевших находится в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывают медицинскую помощь.

Московское управление Роспотребнадзора выявило 94 отравившихся горожан с признаками ботулизма. Из них 11 человек находятся в больницах. В медицинских учреждениях Казани от ботулизма лечатся 14 пациентов. Также заболевших выявили в Нижнем Новгороде и Московской области.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Источником заражения стал салат лобио из фасоли от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководителей компании отправили под домашний арест.

Больницы Ботулизм Случаи ботулизма в России

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