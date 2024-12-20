20 декабря 2024, 08:50

Цискаридзе перестал наслаждаться «Щелкунчиком»

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Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что перестал наслаждаться спектаклем «Щелкунчик». Причины такого отношения он объяснил в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

«Я уже давно не наслаждаюсь „Щелкунчиком“, потому что это моя каждодневная жизнь. Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать „Щелкунчик“. Закончить это невозможно. Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», - признался Цискаридзе.

Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре.

«Потому что это дети, это школа, каждый год те, кто был вчера мышами, играют вальс, а солдатики - становятся мышами. Каждый год мы начинаем новую труппу. В театрах работа очень легкая, ну, сменились 10 или 15 человек, а у нас - все. И мы с нуля делаем заново эту работу. Если честно, это безумно сложно, в какой-то момент кажется, что ты сходишь с ума», - отметил педагог.

Ранее Цискаридзе возмутился из-за повышения цен на билеты в государственных театрах.

Работа Спектакль Театры Новый год Артисты
20 декабря 2024, 07:35
Симоньян призвала YouTube вести себя прилично
РИА «Новости»
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Если видеохостинг YouTube начнет вести себя прилично, то замедления в его работе не произойдет. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1» заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Послушайте, YouTube никто не трогал, пока он вел себя прилично. Владимир Владимирович на прямой линии упомянул общественных деятелей, блогеров и журналистов, которых YouTube вышвырнул. Вот один из тех деятелей - я. На мой вкус, прилично себя видите и замедления не будет», - сказала она.

Президент Владимир Путин на прямой линии в четверг заявил, что Google создал сам себе проблемы для работы в России. Он указал на обязанность корпорации и входящего в ее состав видеохостинга Youtube соблюдать законодательство страны.

В ночь на 20 декабря более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России.

Россия YouTube Маргарита Симоньян
20 декабря 2024, 00:42
«Обзолотили кнопками». Симоньян рассказала, как YouTube «облизывал» RT за миллиард просмотров
РИА «Новости»
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RT стал первым в мире телеканалом, набравшим миллиард просмотров на YouTube, поэтому видеохостинг его невероятно «облизывал», но потом удалил YouTube-канал RT безо всяких причин. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, телеканал на YouTube прекрасно работал, у них были «грандиозные цифры».

«Я напоминаю, что RT был первым телеканалом в мире, который набрал миллиард просмотров на YouTube. Они обзолотили нас этими кнопками», - подчеркнула она.

Симоньян рассказала, что видеохостинг приглашал сотрудников телеканала, кто этим занимался, на свои международные конференции, чтобы они поделились опытом, как добиться такого успеха. YouTube зарабатывал на RT деньги, размещая рекламу.

Потом в один момент, причем без объяснения причин, все ресурсы телеканала убрали. Сейчас же, если находят «какую-то аффилированность, сразу банят».

Ранее Симоньян призналась , что ответ президента Владимира Путина о помилованном сыне американского лидера Джо Байдена Хантере покорил ее сердце.

Интервью YouTube Телевидение Маргарита Симоньян
19 декабря 2024, 21:15
Милонов призвал к постепенному ограничению абортов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, дал неполный ответ об абортах из-за неправильно заданного вопроса. Об этом в комментарии 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, задавшая вопрос главе государства журналистка, слишком растянула свое выступление, чем отвлекла внимание президента от этой важной темы. Милонов пояснил, что сам выступает за постепенное ограничение абортов по желанию, если нет угрозы для жизни женщины или ребенка.

«Без этого [решения] мы не выживем. Аборты являются самым серьезным фактором, негативно влияющим на россиян. Потому что никакая ипотечная программа не идет ни в какое сравнение с количеством детей, которые становятся жертвами прерывания беременности», - заявил депутат.

Путин, отвечая на вопрос о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, заявил, что необходимо принимать во внимание право женщины на прерывание беременности , а также обращать внимание на уровень благосостояния семей.

Также российский лидер заявил о необходимости учитывать демографическую ситуацию в стране. Путин напомнил, что сейчас уровень рождаемости в России находится на уровне 1,41 , а чтобы не допустить сокращения количества населения его нужно поднять до показателя 2,1.

Дети Беременность Семья Женщины Депутаты Россия Виталий Милонов Владимир Путин
19 декабря 2024, 21:13
Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят
Freepik
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Глава РЖД Олег Белозеров распорядился наградить сотрудников бригады поезда, попавшего в аварию в Мурманском области 18 декабря. Об этом РЖД сообщили в Telegram-канале.

Он отметил, что после столкновения работники РЖД проявили себя как профессионалы и грамотно сработали на месте происшествия.

«Белозеров предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из поезда», - заявили в сообщении.

Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая. От полученных травм погибли два пассажира , в больницу доставили 30 человек. Младшему из них восемь лет, старшему - 72 года.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.

РЖД Поезда Мурманская область

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