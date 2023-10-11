Цирки с животными предложили запретить в России

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В пояснительной записке к законопроекту указали, что по результатам проверки Генпрокуратуры из 500 цирков 116 использовали животных незаконно. Также в 48 случаях специалисты зафиксировали жестокое обращение.

«К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали в более 40 странах мира», - отметил Нечаев.

В релизе также привели статистику соцопросов, согласно которой 42% жителей России поддержали запрет на использование диких и домашних зверей в цирках. Еще 8% респондентов выступили против выступлений только диких зверей.

Авторы законопроекта выразили уверенность, что посещаемость цирков и зрелищность не пострадают.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал материал, в котором братьев Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Поводом стало видео, где Эдгард Запашный поливал тигров водой.