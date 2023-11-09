Циклон принесет в Москву облачную и дождливую погоду в четверг
Промочивший Москву до нитки циклон постепенно смещается. Уже сейчас столица находится на его северной периферии. В четверг, 9 ноября, будут небольшие дожди и облачно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, сегодня вдоль южных границ столичного региона начнет перемещаться активный циклон.
«Он станет причиной облачной, с неустойчивыми прояснениями, погоды и местами, преимущественно в южных районах, вызовет небольшие дожди», - отметил синоптик.
Столбики термометров достигнут отметки +6…+8 градусов, в Подмосковье - +4…+9 градусов.
Ветер ожидается северо-западный со скоростью два–семь метров в секунду. Атмосферное давление немного возрастет и составит 745 миллиметров ртутного столба - ниже нормы.
По его прогнозам, в пятницу, 10 ноября, пройдут небольшие дожди, а температура поднимется до +5…+7 градусов.
Ранее прошедший октябрь в Москве назвали чересчур хмурым.