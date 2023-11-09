Циклон принесет в Москву облачную и дождливую погоду в четверг

Двухпутные тоннели на БКЛ попали в Книгу рекордов России

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы попали в Книгу рекордов России как самые протяженные. Специалисты проложили более 11,5 километра перегонов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За этим достижением стоит труд многих проектировщиков, строителей и других специалистов. Они проложили больше 11,5 километра двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца, где новая линия пересекает крупные водоемы», - рассказал он.

Собянин добавил, что самыми длинными подводными перегонами стали перегоны между станциями «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон» и «Печатники».

Создание БКЛ заняло десять лет. Это рекордно малые сроки для реализации такого масштабного проекта, подчеркнул Собянин. На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии. Пользователи смогут ознакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций.