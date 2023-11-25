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Главной причиной ограничений стали плохая видимость и образования снежных заносов. Поэтому 25 ноября дорогу Огоньки - Невельск закрыли для движения пассажирского транспорта. Кроме того, в регионе приостановили движение автобусов, следующих по маршруту № 518 Южно-Сахалинск - Невельск - Южно-Сахалинск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для пассажирского автотранспорта», - указали в мэрии.

Местные власти призвали водителей быть крайне внимательными во время передвижения.

Ранее циклон в Приморье обернулся сходом грязевых масс на юге Сахалине. Оползень произошел на дороге Невельск - Холмск. Из-за этого движение на данном маршруте приостановили. Информации о пострадавших не поступало.